Il Sole non morirà come pensavamo: scoperti “fossili” magnetici nelle stelle defunte

Gli archeologi delle stelle hanno fatto una scoperta analizzando i resti fossili di astri ormai spenti, le nane bianche, rivelando che il magnetismo che vediamo oggi sulla superficie di queste stelle compatte è in realtà un’eredità del loro passato, quando erano giganti rosse. Analizzando queste tracce, i ricercatori sono riusciti a creare un ponte temporale che collega diverse fasi dell’evoluzione stellare, fornendo indizi cruciali su quello che accadrà al nostro Sole tra circa 5 miliardi di anni. La ricerca, condotta dall’Institute of Science and Technology Austria, suggerisce che i campi magnetici persistano per tutta la vita di una stella, emergendo solo alla fine come testimoni silenziosi di un processo evolutivo complesso e affascinante. Questa nuova visione cambia radicalmente la nostra comprensione della fisica stellare profonda e apre scenari inediti sulla possibile longevità degli astri del nostro universo.

Terremoti stellari: come leggere il cuore delle giganti rosse

Per arrivare a queste conclusioni, il team guidato da Lukas Einramhof ha utilizzato tecniche avanzate di astrosismologia, una disciplina che studia le oscillazioni stellari note come “terremoti stellari”. Proprio come i sismologi sulla Terra usano le onde sismiche per mappare l’interno del nostro pianeta, gli astronomi hanno analizzato queste vibrazioni per scrutare nelle profondità delle giganti rosse. I dati hanno confermato l’esistenza di campi magnetici intensi nei nuclei delle giganti rosse, mentre le nane bianche mostrano magnetismo sulle loro superfici. Il modello teorico sviluppato collega queste due osservazioni, suggerendo che il campo magnetico sia un elemento “fossile” che sopravvive al collasso della stella. Secondo Einramhof, poiché una nana bianca è essenzialmente il nucleo esposto di una gigante rossa che ha espulso i suoi strati esterni, le osservazioni stanno esaminando la stessa regione fisica in fasi evolutive differenti.

Il destino del Sole: dall’espansione al collasso finale

Tra circa 5 miliardi di anni, il nostro Sole esaurirà l’idrogeno nel suo nucleo, interrompendo il processo di fusione nucleare che genera l’energia necessaria a contrastare la gravità. Senza questa spinta verso l’esterno, il nucleo collasserà, mentre gli strati esterni si espanderanno fino a 100 volte la dimensione originale, trasformando il Sole in una gigante rossa che potrebbe inghiottire i pianeti rocciosi, Terra inclusa. Questa fase durerà circa un miliardo di anni, al termine dei quali gli strati esterni si disperderanno nello Spazio creando una nebulosa. Ciò che resterà sarà un nucleo denso e caldo: una nana bianca. La scoperta dei campi magnetici fossili indica che questa trasformazione non cancella la memoria magnetica dell’astro, ma la trasporta intatta fino alla sua fase finale di raffreddamento.

Campi fossili e strutture a “pallone da basket”: una nuova fisica

Un aspetto sorprendente della ricerca riguarda la forma di questi campi magnetici. Invece di essere concentrati in un unico punto, essi assumono una struttura segmentata, simile alla superficie di un pallone da basket, risultando più forti vicino alla superficie che nel nucleo. Questo dettaglio tecnico è fondamentale per spiegare perché le nane bianche più anziane tendano a essere più magnetiche di quelle giovani.

Il modello del “campo fossile“, pur essendo caduto in disgrazia tra gli scienziati negli ultimi anni, torna oggi prepotentemente alla ribalta. La capacità del magnetismo di resistere per miliardi di anni attraverso trasformazioni così violente suggerisce che quasi tutte le stelle siano intrinsecamente magnetiche, anche se la tecnologia attuale non ci permette sempre di rilevarlo con precisione.

Il mistero del cuore magnetico e la possibile vita extra del Sole

Paradossalmente, nonostante sia la stella che conosciamo meglio, siamo ancora “ciechi” riguardo a ciò che accade nel cuore del Sole. Le attuali previsioni ipotizzano che il nucleo solare non sia magnetico, ma se i dati delle nane bianche dovessero confermare il contrario, l’intera modellistica dell’evoluzione stellare andrebbe riscritta. Esiste inoltre una possibilità affascinante per il futuro remoto: se il Sole possedesse campi magnetici abbastanza forti, questi potrebbero trasportare idrogeno fresco dagli strati esterni verso il nucleo. Un simile meccanismo permetterebbe alla nostra stella di brillare per un periodo più lungo di quanto calcolato finora. La ricerca, pubblicata sulla rivista Astronomy & Astrophysics, segna un passo avanti decisivo nella comprensione del ciclo vitale degli oggetti più comuni, ma anche più enigmatici, del cosmo.