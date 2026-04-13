Il super tifone Sinlaku in arrivo sulle Marianne: venti a 290km/h

L’arcipelago delle Isole Marianne, nel Pacifico occidentale, che comprende i territori statunitensi di Guam e delle Isole Marianne Settentrionali, è minacciato dal super tifone Sinlaku, con raffiche di vento vicine ai 300km/h. Il sistema ha avuto origine da un gruppo di temporali sui mari della Micronesia, prima di intensificarsi in tempesta tropicale e poi in tifone tra venerdì 10 e sabato 11 aprile. Nel fine settimana, la tempesta ha iniziato a spostarsi verso nord-ovest intensificandosi rapidamente, con venti sostenuti che hanno raggiunto ieri i 240km/h. Con il passaggio della tempesta attraverso le isole del Pacifico occidentale all’inizio di questa settimana, si intensificherà rapidamente con venti fino a 265km/h.

Un leggero spostamento verso nord della sua traiettoria rende improbabile un impatto diretto su Guam, l’isola più popolosa e il territorio più occidentale degli Stati Uniti. Si prevede invece che Saipan e Tinian saranno le isole più colpite. I forti venti di Sinlaku, combinati con le previsioni di precipitazioni superiori a 300mm tra oggi e giovedì, dovrebbero provocare innalzamenti di marea pericolosi prima dell’arrivo della tempesta. A queste potrebbero seguire inondazioni improvvise, frane e danni causati dal vento.