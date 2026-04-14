Il super tifone Sinlaku si abbatte su Saipan, Tinian e Guam: registrate raffiche di oltre 200km/h | VIDEO

Il super tifone Sinlaku sta flagellando le Isole Marianne Settentrionali (USA) e Guam, nell’Oceano Pacifico occidentale, con venti fortissimi, innalzamenti di marea e inondazioni causate dalle piogge torrenziali, risultando finora il ciclone tropicale più potente del pianeta nel 2026. L’occhio del super tifone Sinlaku, attualmente di categoria 4, sta toccando terra sulle isole di Saipan e Tinian, nelle Isole Marianne Settentrionali. Avvicinandosi alle isole, Sinlaku ha sviluppato un secondo muro dell’occhio esterno, che ha flagellato le isole con forti venti e piogge torrenziali. Questo è un fenomeno che osserviamo almeno una volta, se non più volte, con i cicloni tropicali intensi.

Il suo muro dell’occhio interno, con i venti più intensi, sta ora flagellando Saipan e Tinian, spingendo il Servizio Meteorologico Nazionale a emettere una rara “allerta per venti estremi”, diramata solo quando il muro dell’occhio di un ciclone tropicale intenso si avvicina alla terraferma.

L’aeroporto internazionale di Saipan ha registrato raffiche di vento superiori a 160km/h per oltre 10 ore, con una raffica massima finora di 210km/h. Più a sud, l’aeroporto internazionale di Guam ha registrato una raffica massima di 140km/h. Le piogge torrenziali continuano a flagellare Guam e le Isole Marianne Settentrionali. Alcune zone di Saipan e Guam hanno ricevuto da 120 a 180mm di pioggia a causa di Sinlaku, e sono in vigore allerte per alluvioni lampo.

Le previsioni

L’assedio di Sinlaku alle isole continuerà almeno per tutta la giornata di oggi, in parte a causa della sua attuale lenta velocità di avanzamento, per poi migliorare gradualmente in seguito. Questo sarà il tifone più forte a colpire così vicino a Saipan e Tinian da quando il super tifone di categoria 5 Yutu lo fece alla fine di ottobre 2018.

A Saipan e Tinian, venti devastanti, innalzamenti di marea di almeno 3-4,5 metri sopra il livello del terreno normalmente asciutto nelle zone con venti provenienti dal mare e precipitazioni di 380-630mm potrebbero causare inondazioni improvvise diffuse, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale.

Anche sull’isola di Rota sono possibili venti forti, insieme ad innalzamenti di marea di almeno 1-1,5 metri nelle zone con correnti provenienti dal mare e precipitazioni di 250-500mm. A Guam, oltre ai venti con la forza di una tempesta tropicale, è possibile un innalzamento di marea da 30 a 90 centimetri sopra il livello del terreno normalmente asciutto nelle aree con venti provenienti dal mare, accompagnato da precipitazioni da 150 a 300mm, con conseguenti possibili alluvioni improvvise.

Successivamente, si prevede che Sinlaku si sposti verso nord, poi verso nord-est, nell’Oceano Pacifico aperto, ben a est del Giappone.

Uno dei tifoni più forti in così poco tempo

Lo scorso fine settimana, Sinlaku è diventato il ciclone tropicale più forte del pianeta finora nel 2026, dopo essersi rapidamente intensificato dalla categoria 1 allo status di super tifone (almeno 240km/h). Ma non si è fermato qui. Sinlaku ha raggiunto la sua intensità massima stimata con venti massimi sostenuti di 298km/h e una pressione di 890hPa, circa l’intensità massima dell’uragano Melissa dello scorso ottobre (305km/h; 892hPa).

Secondo il Dottor Jeff Masters, esperto di uragani presso Yale Climate Connections, Sinlaku si è classificato al secondo posto tra i tifoni più forti registrati tra gennaio e aprile, a pari merito con il super tifone Hester del 1953, e secondo solo al super tifone Surigae di metà aprile 2021. Sebbene i tifoni nel Pacifico nordoccidentale possano verificarsi in qualsiasi periodo dell’anno, la maggior parte si manifesta generalmente tra luglio e novembre.