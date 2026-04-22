Imperdibile congiunzione nel cielo primaverile: Giove e la Luna danno spettacolo | FOTO

Stasera il cielo ha offerto uno spettacolo imperdibile che ha visto come protagonisti la Luna e Giove in una congiunzione particolarmente suggestiva nella zona occidentale della volta celeste. I 2 corpi celesti più luminosi del periodo sono apparsi chiaramente visibili a circa due terzi di altezza rispetto all’orizzonte. La Luna, ormai prossima alla fase di Primo Quarto, si è posizionata leggermente sopra e a destra del gigante gassoso, creando un quadro naturale di rara bellezza, come mostrano le foto che ci invia la nostra affezionata lettrice Antonella Infanta.

Giove, con una magnitudine di -2.1, brilla intensamente superando in luminosità qualsiasi altra stella presente, secondo solo alla Luna e al pianeta Venere che però era tramontato prima. Il duo in congiunzione non è solo in questa porzione di cielo: sopra di loro si stagliano le figure dei Gemelli, Castore e Polluce. La giallastra Polluce e la bianca Castore si trovavano rispettivamente a circa 9 gradi sopra Giove e 6,5 gradi sopra la Luna.