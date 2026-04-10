In che modo la scienza globale contribuisce al nostro clima futuro? L’evento al CMCC

Il CMCC organizza l’evento “All’interno del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici: In che modo la scienza globale contribuisce al nostro clima futuro?”, in programma il 15 aprile 2026, ore 15:30 CEST. Il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) è l’organismo delle Nazioni Unite incaricato di valutare le conoscenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici. Riunisce scienziati esperti provenienti da tutto il mondo per fornire valutazioni solide, complete e aggiornate delle conoscenze scientifiche sui cambiamenti climatici, le loro implicazioni e i potenziali rischi futuri, nonché per proporre opzioni di adattamento e mitigazione.

I risultati dell’IPCC forniscono la base scientifica che informa i negoziati internazionali e le politiche nazionali per affrontare i cambiamenti climatici. In questa presentazione, il Presidente dell’IPCC, Prof. Sir Jim Skea, parlerà del ruolo e del lavoro dell’IPCC e delle principali questioni scientifiche dell’attuale settimo ciclo di valutazione.

Il programma

Considerazioni introduttive

Alessandro GUERRI – Direttore Generale MASE

Antonio NAVARRA – Presidente CMCC

Il settimo ciclo di valutazione dell’IPCC

Jim SKEA – Presidente dell’IPCC

Rapporto dell’IPCC sulla rimozione dell’anidride carbonica (CDR)

Giacomo GRASSI – Ufficio della task force dell’IPCC per l’AR7, Centro comune di ricerca della Commissione europea

Sessione di domande e risposte moderata da

Federica FRICANO – MASE Capo delegazione per l’Italia presso l’UNFCCC

Anna PIRANI – CMCC e Punto focale supplente dell’IPCC.