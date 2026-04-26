In Ue 156mila chilometri quadrati colpiti dalla siccità nel 2024, come 6 volte la Sicilia: i dati Eurostat

Nel 2024, 156.703 chilometri quadrati di territorio europeo sono stati colpiti dalla siccità: l’equivalente circa dell’estensione dell’intera Tunisia o di 22 milioni di campi da calcio o sei volte la Sicilia. Tra il 2014 e il 2024, si sono registrati i valori più alti nel 2018 (520.817 chilometri quadrati) e nel 2022 (558.313 chilometri quadrati) e l’area interessata è generalmente aumentata durante il decennio. È la fotografia scattata da Eurostat, che valuta i progressi dell’Unione europea rispetto al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg).

Nello specifico, la siccità è analizzata per il Sdg 15 – denominato “Vita sulla Terra” – insieme ad altri indicatori come l’estensione delle aree forestali. Secondo quest’ultimo, nel 2023 il 39% della superficie terrestre dell’Ue era coperto da foreste. In 5 Paesi, le foreste si estendevano su oltre la metà del territorio: Finlandia (66,5%), Svezia (62,4%), Slovenia (58,2%), Estonia (54,1%) e Lettonia (53,4%). L’Italia si posizionava circa a metà classifica, con le foreste che coprivano il 31,1% della sua superficie. Malta presentava la quota più bassa (4,3%), seguita dai Paesi Bassi (9,7%) e dall’Irlanda (11,8%).