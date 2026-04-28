In vendita a Firenze la casa da cui Galileo Galilei osservava il cielo | FOTO

La città di Firenze continua a rivelarsi uno scrigno inesauribile di tesori storici e architettonici, capaci di unire il fascino del passato alle più alte esigenze del vivere contemporaneo. Oggi, infatti, è stata resa nota un’operazione immobiliare di eccezionale rilevanza che vede protagonista una proprietà legata indissolubilmente alla vita e alle scoperte di Galileo Galilei. Il grande scienziato, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della scienza e del pensiero moderno, visse per molti anni in questi luoghi, conducendo studi che avrebbero rivoluzionato la nostra percezione del cosmo. Oggi, uno di questi straordinari luoghi della memoria è ufficialmente in vendita grazie alla mediazione di Lionard Luxury Real Estate, offrendo a un fortunato acquirente la possibilità di abitare la storia in una delle cornici più suggestive del capoluogo toscano.

La torre panoramica e il legame storico con lo scienziato pisano

Il cuore pulsante di questa dimora è senza dubbio la sua torre, un elemento architettonico che non rappresenta solo un vezzo estetico, ma un vero e proprio monumento alla ricerca scientifica. Secondo le fonti storiche più autorevoli, lo scienziato era solito condurre proprio da qui le proprie osservazioni astronomiche, scrutando il firmamento per decifrare i segreti dell’universo. A testimonianza del valore documentale dell’immobile, una targa posta all’interno della proprietà riporta testualmente: “Da questa casa Galileo Galilei speculando sul moto degli astri divinò quello della terra”. Questa iscrizione sottolinea l’importanza simbolica di una residenza dove la speculazione intellettuale si fondeva con l’osservazione empirica. Dalla sommità della torre, dotata di due terrazze, è possibile godere di una spettacolare vista a 360° su Firenze, un panorama che abbraccia i capolavori architettonici più famosi al mondo, dal Duomo a Palazzo Vecchio, passando per Santa Croce fino al Forte di Belvedere, seguendo l’andamento sinuoso del corso dell’Arno.

Caratteristiche tecniche e posizionamento nel cuore dell’Oltrarno

Situata lungo la prestigiosa Costa San Giorgio, una delle direttrici più amate e fotografate della città, la residenza vanta una posizione iconica che garantisce un perfetto equilibrio tra centralità e riservatezza. Pur trovandosi a soli 300 metri dal celebre Ponte Vecchio e a pochi passi dai parchi monumentali di Villa Bardini e del Giardino di Boboli, la proprietà offre una dimensione di assoluta quiete, sospesa tra l’energia del centro storico e la pace della campagna toscana. L’immobile si estende su una superficie di 642 metri quadrati di interni e 350 metri quadrati di esterni, presentandosi come una rarità assoluta per il tessuto urbano fiorentino. Il valore di mercato fissato per questa operazione è di 12 milioni e mezzo di euro, una cifra che riflette non solo il pregio architettonico, ma anche l’unicità storica di un asset che non ha eguali nel panorama del luxury real estate.

Un giardino privato e spazi esterni per l’ospitalità d’élite

Uno degli elementi di maggiore distinzione di questa dimora è lo splendido giardino privato di 330 metri quadrati, una vera e propria oasi di pace incastonata nel cuore dell’Oltrarno fiorentino. Questo spazio verde rappresenta un lusso raro per chi desidera vivere in centro senza rinunciare alla privacy e al contatto con la natura. Il giardino è stato concepito per essere funzionale oltre che esteticamente appagante, prestandosi idealmente come cornice per eventi privati ed esclusivi capaci di accogliere fino a 120 ospiti. La capacità di coniugare la centralità urbana con ampi spazi all’aperto rende la residenza una soluzione abitativa ideale per una clientela internazionale abituata a standard elevati, dove la rappresentanza e il relax domestico possono coesistere armoniosamente.

Distribuzione degli spazi interni e vivibilità contemporanea

L’organizzazione degli ambienti interni è stata studiata per garantire una vivibilità contemporanea senza intaccare il carattere storico dell’edificio. Al piano terra si accede tramite un elegante ingresso che conduce direttamente al giardino, mentre gli spazi includono un salottino, una palestra e una cucina funzionale collegata a un’ampia veranda. Quest’ultima è stata pensata come una seconda zona living en plein air, ideale per la convivialità durante la bella stagione con una capacità di accoglienza per 20 persone. Salendo al primo piano, la residenza svela la sua anima più nobile con un grande soggiorno con camino e una sala da pranzo affiancata da una cucina su due livelli con zona colazione, dispensa e lavanderia. Il secondo piano è invece dedicato alla zona notte, dove spicca una master suite di generose dimensioni, arricchita da decorazioni raffinate e servita da due bagni en-suite con relativi antibagni, oltre a uno studio privato dedicato.

Investimento internazionale e prospettive di restyling futuro

L’immobile appartiene attualmente a un imprenditore americano, vertice di un’importante azienda statunitense, che lo aveva scelto come residenza familiare, confermando la forte attrattività internazionale di Firenze per gli investitori globali. La decisione di mettere la proprietà sul mercato nasce dal desiderio della famiglia di avvicinarsi ai figli che studiano all’estero, aprendo così le porte a un nuovo capitolo per questa dimora. La vendita è accompagnata da un mirato progetto di restyling che punta a valorizzare ulteriormente il potenziale dell’immobile, proponendo un’evoluzione degli spazi in linea con i più elevati standard del living internazionale. Abitare un luogo direttamente legato alla storia del pensiero scientifico rappresenta oggi un’opportunità più unica che rara, configurando questa proprietà come un asset iconico capace di unire identità storica, qualità abitativa e un posizionamento globale d’eccellenza.