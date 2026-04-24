Incanto nello Stretto di Messina: l’Enchanted Princess sfila davanti a un’Etna stracarica di neve | GALLERY

La mattina del 24 aprile ha regalato ai cittadini di Reggio Calabria e ai turisti presenti sulla sponda calabra uno degli scenari più suggestivi che il Mediterraneo possa offrire. Affacciandosi dalle colline reggine, con lo sguardo che abbraccia l’intera costa e la pista dell’Aeroporto dello Stretto, è stato possibile ammirare un quadro naturale di rara bellezza. Il blu profondo delle acque dello Stretto di Messina ha fatto da palcoscenico a un incontro perfetto tra l’ingegneria umana e la potenza della natura, in un’atmosfera resa tersa dal vento e illuminata da una luce primaverile che però nascondeva un cuore invernale.

L’Etna innevata a fine aprile: un evento meteorologico raro

A dominare l’orizzonte, in tutta la sua imponente sacralità, il profilo dell’Etna si è presentato agli occhi degli osservatori in una veste decisamente insolita per la stagione. Nonostante il calendario segni l’avvicinarsi del mese di maggio, il vulcano siciliano è apparso eccezionalmente innevato, con la sua sommità completamente ricoperta da un candido manto bianco che scende fin verso le quote collinari. Questa immagine è il risultato diretto di un inverno freddo e nevoso che ha prolungato la sua morsa ben oltre i tempi consueti, regalando un contrasto cromatico mozzafiato tra il bianco della neve fresca e l’azzurro intenso del cielo e del mare. La visione del vulcano così carico di neve a fine aprile rappresenta un evento meteorologico di grande fascino, capace di trasformare il paesaggio siciliano in una cartolina che ricorda le alte latitudini nordiche.

L’eleganza della Enchanted Princess solca le acque reggine

Proprio mentre la natura metteva in mostra i suoi gioielli, una presenza imponente ha iniziato la sua risalita dello Stretto. Si tratta della Enchanted Princess, una delle unità più moderne e lussuose della flotta Princess Cruises, riconoscibile dall’inconfondibile logo della “Sea Witch” che decora con eleganza la prua della nave. Con la sua stazza imponente e il design bianco brillante, la nave da crociera è scivolata lentamente verso nord, seguendo le correnti leggendarie che caratterizzano questo braccio di mare. Il contrasto tra la mole tecnologica dell’imbarcazione e lo sfondo ancestrale del vulcano innevato ha creato un effetto visivo ipnotico, documentato dalle splendide immagini catturate dal versante calabrese.

La magia di Reggio Calabria come balcone naturale sul Mediterraneo

Queste fotografie, scattate da una posizione privilegiata sopra l’abitato di Reggio Calabria, sottolineano il ruolo della città come un vero e proprio balcone panoramico sullo Stretto. La vicinanza tra la Calabria e la Sicilia appare quasi annullata dalla limpidezza dell’aria, permettendo di distinguere nitidamente non solo la costa siciliana e i centri abitati ai piedi del vulcano, ma anche i minimi dettagli della vegetazione e delle colate laviche storiche che rigano i fianchi dell’Etna. La presenza della Enchanted Princess in questo contesto non è solo un transito marittimo, ma si trasforma in un momento di pura estetica, dove il turismo crocieristico di alto livello trova la sua massima espressione proprio nella capacità di offrire ai passeggeri panorami unici al mondo come quello della risalita verso il Tirreno.

Un connubio indimenticabile tra mare e montagna

Osservare la risalita di un colosso dei mari in un contesto così selvaggio e allo stesso tempo antropizzato permette di riflettere sulla bellezza unica del nostro territorio. Lo Stretto di Messina si conferma una delle rotte più spettacolari del pianeta, capace di unire il fascino della navigazione alla grandiosità dei fenomeni geologici. L’eccezionalità della neve sull’Etna in questa primavera avanzata rimarrà impressa nella memoria di chi ha avuto la fortuna di ammirare questo passaggio, un momento in cui il tempo sembra essersi fermato per permettere a due giganti, uno di acciaio e uno di lava e ghiaccio, di guardarsi negli occhi per un istante prima di proseguire il proprio cammino.