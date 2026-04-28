Incendi Giappone: le fiamme assediano la prefettura di Iwate, oltre 1.600 ettari distrutti e centri abitati minacciati dal vento

L’emergenza incendi nella prefettura giapponese di Iwate ha raggiunto livelli critici, con il rogo di Otsuchi che ha già devastato oltre 1.618 ettari di terreno entro la giornata di ieri. Le fiamme sono alimentate da venti imprevedibili che soffiano pericolosamente verso i centri abitati e gli edifici scolastici. Nonostante l’impiego massiccio di circa 1.400 vigili del fuoco impegnati sul campo per creare barriere protettive attorno alle zone residenziali, il fumo continua a levarsi da diversi focolai che sembravano precedentemente domati. La situazione resta estremamente instabile, costringendo le autorità locali a mantenere il massimo livello di allerta mentre la popolazione osserva con apprensione l’avanzata del fronte del fuoco. Il governatore Takuya Tasso ha sottolineato l’intensità degli sforzi in corso per evitare che il disastro colpisca direttamente le proprietà private, ribadendo la necessità di una cooperazione totale tra tutte le agenzie di soccorso coinvolte in questa difficile battaglia contro gli elementi naturali.

Tecnologia e logistica per contrastare l’avanzata del fronte

Per prevenire nuove accensioni, specialmente in prossimità delle abitazioni, le squadre di soccorso stanno integrando le tecniche tradizionali con tecnologie di monitoraggio avanzate. Elicotteri e droni vengono impiegati costantemente per sorvolare l’area colpita e individuare, tramite sensori termici, le sorgenti di calore residue prima di intervenire con il rilascio mirato di sostanze chimiche ritardanti. Sul fronte dell’assistenza, le autorità hanno pianificato una evacuazione secondaria per i residenti con bisogni speciali, prevedendo il loro trasferimento dai rifugi temporanei verso strutture alberghiere più idonee. Il supporto alla popolazione è garantito da una rete di infermieri specializzati, esperti di salute mentale e team di assistenza sociale provenienti sia dalla prefettura di Iwate che dalle municipalità vicine. Personale di supporto dalle città di Morioka, Miyako e Rikuzentakata è atteso sul campo a partire da oggi.

Previsioni meteo e bilancio dei soccorsi

Le speranze per un contenimento definitivo dell’incendio sono ora riposte nelle previsioni meteo. È infatti atteso il passaggio di un sistema di bassa pressione che potrebbe portare fino a 15 mm di pioggia nelle prossime ore, offrendo un sollievo fondamentale ai soccorritori esausti. Attualmente, il bilancio dei feriti rimane fortunatamente lieve. Un vigile del fuoco volontario sulla quarantina ha riportato una contusione alla mano destra, diventando la seconda persona ferita dall’inizio dell’emergenza dopo una donna di sessant’anni, caduta accidentalmente all’interno di un centro di evacuazione nei giorni scorsi. La vigilanza resta massima fino a quando le precipitazioni non avranno estinto definitivamente ogni focolaio attivo.