Incendi nel Napoletano: il prefetto convoca il Centro Coordinamento Soccorsi

Tre incendi si sono sviluppati nei territori di San Giuseppe Vesuviano, Sant’Anastasia e Torre del Greco e nel pomeriggio il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per fare il punto della situazione. Alla riunione, hanno partecipato il Sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Michele Sepe, il Presidente dell’Ente Parco del Vesuvio, Raffaele De Luca, i rappresentanti della Protezione Civile regionale (SORU e SOPI), dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine.

La Protezione Civile regionale ha riferito che l’incendio che ha coinvolto il territorio di Sant’Anastasia è stato domato con l’ausilio di squadre di soccorso, un elicottero e autobotti. Le squadre sono state poi dirottate sul territorio di San Giuseppe Vesuviano per coadiuvare i Vigili del Fuoco nelle operazioni di spegnimento. La situazione continuerà ad essere attentamente monitorata sino all’esito finale delle operazioni, che sarà prontamente segnalato dalla Soru e dal Sopi e dai Vigili del Fuoco, che operano sui territori interessati.