Incendi Toscana, fiamme in un bosco a Monte Argentario: elicotteri in azione

Incendio boschivo in rapida espansione a Monte Argentario (Grosseto). Lo rende noto la Regione Toscana, spiegando che sono in azione due elicotteri e squadre a terra. Dalle 13:30, il rogo sta interessando la località di Poggio Pozzarello. “A causa dei venti che attualmente soffiano sulla zona, il fronte delle fiamme risulta in rapida espansione“. La Sala Operativa regionale, si spiega, “si è attivata immediatamente per arginare” l’incendio. Il dispositivo inviato sul posto comprende due elicotteri antincendi della flotta regionale, tre squadre di volontariato specializzato in antincendi boschivi (Aib) e una dei Vigili del Fuoco, un direttore delle operazioni di spegnimento, per strategia di spegnimento e coordinamento degli interventi.

“È attualmente in corso una rapida valutazione operativa per il rinforzo del dispositivo di spegnimento: data la velocità di propagazione del fuoco, si prevede la probabile necessità di inviare a breve ulteriori squadre di terra e mezzi aerei aggiuntivi a supporto di quelli già operanti”.