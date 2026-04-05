Incendi: vigili del fuoco in azione in Lombardia per 2 roghi

Vigili del fuoco impegnati in Lombardia per fronteggiare due distinti incendi boschivi che hanno richiesto un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, sia da terra sia dall’alto. Il primo rogo è divampato nel comune di Laveno Mombello, in provincia di Varese, interessando un’area stimata di circa 10 ettari, con ulteriori 30 ettari di vegetazione minacciati dalle fiamme. Per contenere l’incendio è stato attivato il Canadair CAN18 della flotta aerea nazionale, decollato dalla base di Genova, affiancato da un elicottero regionale antincendio. Sul posto operano squadre dei vigili del fuoco e volontari Aib, impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento, rese complesse anche dalle condizioni meteo e dalla conformazione del territorio.

Nel corso della notte sono entrati in azione anche i piloti del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) regionale: l’impiego dei droni ha consentito un monitoraggio costante dell’area, fornendo informazioni strategiche alle squadre a terra. Attivato inoltre l’elicottero Erickson S64 “Toro Seduto”, partito dalla base di Biella. Il secondo incendio si è sviluppato invece nel Comune di Lovero, in provincia di Sondrio. Le fiamme hanno interessato circa un ettaro di superficie e, al momento, l’evento risulta in fase di bonifica. Le operazioni sono coordinate dal Centro operativo Aib di Curno.