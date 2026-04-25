Incendio devastante in un impianto di stoccaggio di olio riciclato a Dong Anh | VIDEO

Un incendio devastante ha colpito un impianto di stoccaggio di olio riciclato a Dong Anh, una zona periferica di Hanoi, capitale del Vietnam, causando gravi danni alla struttura e suscitando preoccupazione tra i residenti locali. Il rogo, che ha avuto inizio nelle prime ore del mattino, ha rapidamente preso piede, alimentato dalle alte temperature e dalla natura infiammabile del materiale immagazzinato. Le autorità locali sono state allertate tempestivamente, ma l’incendio ha avuto una rapida espansione, complicando le operazioni di spegnimento.
Le fiamme, visibili da chilometri di distanza, hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che si sono trovati di fronte a una situazione particolarmente difficile a causa delle materie prime altamente infiammabili presenti nell’impianto. I prodotti petroliferi immagazzinati, utilizzati nel ciclo di riciclaggio, hanno alimentato il fuoco, creando una colonna di fumo visibile anche a distanza, che ha messo a rischio la salute dei residenti della zona.
La risposta delle autorità e il rischio per la salute
Immediatamente dopo l’accaduto, sono state avviate le operazioni di evacuazione in alcune aree circostanti l’impianto di stoccaggio, per prevenire rischi legati alla qualità dell’aria e per tutelare la salute pubblica. La zona circostante è stata messa sotto monitoraggio, con le autorità sanitarie che hanno messo in guardia dalla possibilità di esposizione a fumi tossici che potrebbero risultare pericolosi per la salute. La situazione continua a evolversi, con la possibilità che la causa dell’incendio venga determinata solo nelle prossime ore, una volta che le condizioni sul posto permetteranno una valutazione completa.
Le reazioni della comunità e la sicurezza industriale
Questo incidente riporta in primo piano le questioni legate alla sicurezza industriale nelle strutture di stoccaggio e trattamento di materiali pericolosi. L’impianto coinvolto, purtroppo, non è il primo a essere al centro di incidenti simili. Negli ultimi anni, il Vietnam ha registrato diversi episodi di incendi in impianti industriali che trattano materiali ad alto rischio, suscitando preoccupazioni circa le misure di sicurezza in queste strutture.
I residenti della zona hanno espresso preoccupazione per la sicurezza e per le possibili conseguenze a lungo termine di un evento di questa portata.
I prossimi passi
Le autorità di Dong Anh e le forze di soccorso sono impegnate a monitorare costantemente la situazione, con l’obiettivo di prevenire ulteriori danni. Sarà fondamentale stabilire con precisione le cause dell’incendio. Nel frattempo, i residenti e le autorità si preparano ad affrontare le possibili ripercussioni ambientali e sanitarie di questo tragico evento. L’incendio rimane un evento significativo per il Vietnam, ponendo l’accento sulle necessità di una maggiore regolamentazione della sicurezza nelle strutture industriali e sulla protezione della popolazione dalle emergenze ambientali legate agli impianti ad alto rischio.