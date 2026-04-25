Incendio devastante in un impianto di stoccaggio di olio riciclato a Dong Anh | VIDEO

Un incendio devastante ha colpito un impianto di stoccaggio di olio riciclato a Dong Anh, una zona periferica di Hanoi, capitale del Vietnam, causando gravi danni alla struttura e suscitando preoccupazione tra i residenti locali. Il rogo, che ha avuto inizio nelle prime ore del mattino, ha rapidamente preso piede, alimentato dalle alte temperature e dalla natura infiammabile del materiale immagazzinato. Le autorità locali sono state allertate tempestivamente, ma l’incendio ha avuto una rapida espansione, complicando le operazioni di spegnimento.

Le fiamme, visibili da chilometri di distanza, hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che si sono trovati di fronte a una situazione particolarmente difficile a causa delle materie prime altamente infiammabili presenti nell’impianto. I prodotti petroliferi immagazzinati, utilizzati nel ciclo di riciclaggio, hanno alimentato il fuoco, creando una colonna di fumo visibile anche a distanza, che ha messo a rischio la salute dei residenti della zona.

La risposta delle autorità e il rischio per la salute Immediatamente dopo l’accaduto, sono state avviate le operazioni di evacuazione in alcune aree circostanti l’impianto di stoccaggio, per prevenire rischi legati alla qualità dell’aria e per tutelare la salute pubblica. La zona circostante è stata messa sotto monitoraggio, con le autorità sanitarie che hanno messo in guardia dalla possibilità di esposizione a fumi tossici che potrebbero risultare pericolosi per la salute. La situazione continua a evolversi, con la possibilità che la causa dell’incendio venga determinata solo nelle prossime ore, una volta che le condizioni sul posto permetteranno una valutazione completa.