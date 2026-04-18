Incendio impressionante nel parco logistico di Navi Mumbai: fiamme e panico nell’area di Padeghar | VIDEO

Un incendio di notevoli proporzioni è scoppiato nel parco logistico JWP situato a Padeghar, nei pressi di Uran Gavhan Phata, nella città di Navi Mumbai. Secondo le prime informazioni disponibili, le fiamme si sarebbero originate all’interno di una struttura adibita a deposito nel piazzale dei container. In pochi minuti il fuoco si è propagato rapidamente, coinvolgendo numerosi container e rendendo la situazione particolarmente critica. L’area, caratterizzata dalla presenza di materiali logistici e merci stoccate, ha favorito la diffusione delle fiamme, alimentando il rogo e aumentando il rischio di ulteriori danni. Le cause precise dell’incendio restano al momento sconosciute e saranno oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Panico e nube di fumo visibile a distanza

L’incendio ha provocato momenti di forte apprensione tra i residenti e i lavoratori della zona. Le immagini diffuse mostrano una densa e imponente colonna di fumo nero levarsi sopra il deposito, visibile anche da diverse aree circostanti. La nube ha rapidamente attirato l’attenzione di chi si trovava nei dintorni, generando timore per possibili esplosioni o per il rischio di propagazione del fuoco ad altre strutture vicine. Alcuni testimoni hanno riferito di aver avvertito un odore acre nell’aria e di aver assistito a un rapido intensificarsi delle fiamme. Le autorità locali stanno monitorando la qualità dell’aria e invitano la popolazione a mantenersi a distanza dall’area interessata.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Panvel, che hanno avviato operazioni intensive per contenere e spegnere l’incendio. Le operazioni si stanno rivelando complesse a causa dell’estensione del rogo e della presenza di numerosi container, che rendono difficile l’accesso diretto alle fiamme. I soccorritori stanno utilizzando mezzi specializzati e grandi quantità d’acqua per circoscrivere l’area coinvolta e impedire che il fuoco si estenda ulteriormente. Al momento non sono state segnalate vittime, ma le operazioni proseguono senza sosta per riportare la situazione sotto controllo e garantire la sicurezza della zona.