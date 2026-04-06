Incendio sull’Appennino Bolognese: interessati 40 ettari, tre Canadair in azione | FOTO

Sta interessando circa 40 ettari di vegetazione, su un fronte di circa un chilometro, il vasto incendio che si è sviluppato da ieri sull’Appennino bolognese, nel comune di Alto Reno, al confine con la Toscana. Per contrastare l’avanzata delle fiamme nelle zone più impervie sono attualmente impegnati tre Canadair della flotta aerea nazionale e un elicottero del Reparto Volo di Bologna. A terra continuano a lavorare sette squadre dei Vigili del Fuoco con 13 automezzi. L’obiettivo principale al quale si sta lavorando è contenere il perimetro dell’incendio.