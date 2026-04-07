Incendio sull’Appennino bolognese, mezzi aerei in campo anche oggi

Dopo una notte di monitoraggio serrato, proseguono le operazioni nell’area devastata dal vasto incendio boschivo che ha colpito il territorio di Alto Reno Terme, sull’Appennino bolognese, interessando circa 50 ettari di vegetazione. Nel corso delle ore notturne, i Vigili del fuoco hanno sorvegliato il fronte del fuoco con l’ausilio di droni dotati di termocamere, uno strumento fondamentale per individuare con precisione i focolai ancora attivi. Le immagini raccolte hanno consentito alle squadre a terra di intervenire in modo mirato sui punti più critici.

Per la giornata odierna è previsto un nuovo dispiegamento di mezzi aerei, con l’impiego di un Canadair e di un elicottero del reparto Volo. Il loro intervento si rende necessario soprattutto nella zona centrale dell’area colpita, caratterizzata da una morfologia particolarmente impervia e difficilmente accessibile via terra. Le operazioni di spegnimento e bonifica restano coordinate dal Direttore delle operazioni di spegnimento, con l’obiettivo di garantire la massima efficacia nei lanci e circoscrivere definitivamente i focolai ancora presenti nel cuore del bosco.