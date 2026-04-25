Incidente ambientale a Porto Cesareo: gare di motocross tra nidi e auto parcheggiate nell’oasi naturale, la denuncia

Un grave episodio di inciviltà ambientale, denunciato da Legambiente, si è verificato recentemente a Porto Cesareo, una delle località più suggestive del Salento, che ha visto coinvolti numerosi automobilisti e motociclisti. L’incidente è avvenuto all’interno della riserva regionale ‘Palude del Conte e Duna Costiera’, un’area protetta dal valore ecologico inestimabile. La denuncia arriva dal circolo locale di Legambiente, che ha documentato l’accaduto con video e foto pubblicate sui propri canali social. In una zona già nota per episodi di violazione delle normative ambientali, i motociclisti si sono dati a gare di motocross ad alta velocità, mettendo a rischio la vita della fauna selvatica e disturbando i delicati nidi e l’avifauna protetta che popola l’area.

La riserva naturale, infatti, è un habitat cruciale per numerose specie di uccelli migratori e locali, che trovano in questa zona un rifugio sicuro per la nidificazione. Ma a peggiorare la situazione, sono state anche le auto parcheggiate sopra il cordone dunale, un’area particolarmente vulnerabile e protetta. Questi veicoli hanno danneggiato il delicato ecosistema costiero, violando le leggi a tutela di queste aree protette.

Le indagini e le sanzioni per gli automobilisti indisciplinati

La risposta delle autorità non si è fatta attendere. La polizia locale ha multato oltre 40 automobilisti indisciplinati, colpevoli di aver parcheggiato le loro auto nell’area protetta. La loro condotta ha causato danni alla duna costiera e ha compromesso la sicurezza dell’habitat naturale. Le sanzioni sono solo un primo passo, ma non sufficienti a riparare il danno subito dall’ecosistema della riserva. L’incidente è stato prontamente documentato dal circolo di Legambiente, che ha sottolineato come episodi simili siano già avvenuti in passato, senza però un’adeguata risposta da parte delle autorità locali.

Il circolo di Legambiente non si ferma alla denuncia pubblica e annuncia che, già dal prossimo lunedì, presenterà un atto di denuncia in Procura a Lecce, presso la Regione Puglia, il Comune di Porto Cesareo e tutti gli enti competenti. Secondo le parole del circolo, “è fondamentale che vengano adottate misure più severe e tempestive per tutelare la bellezza e la biodiversità di questo angolo di paradiso naturale”. La denuncia ha l’obiettivo di sollecitare un’azione concreta da parte delle istituzioni locali e regionali per fermare il ripetersi di tali comportamenti illeciti e proteggere la riserva naturale.

Un appello alla salvaguardia delle riserve naturali

Gli episodi di vandalismo ambientale verificatisi a Porto Cesareo sono solo l’ennesimo esempio di come le riserve naturali del nostro paese siano costantemente minacciate dall’incuria e dal comportamento irresponsabile di una parte della popolazione. La Palude del Conte e Duna Costiera, che dovrebbe essere un luogo di rifugio per numerose specie di fauna selvatica, rischia di subire danni irreparabili se non vengono adottati interventi urgenti e adeguati per la sua protezione.

L’appello di Legambiente e degli ambientalisti è chiaro: è necessario un cambio di mentalità a livello locale, ma anche una maggiore consapevolezza da parte dei visitatori delle aree protette. La conservazione della biodiversità è una responsabilità collettiva che riguarda tutti, cittadini e istituzioni, e va difesa con determinazione e rigore.