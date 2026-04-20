Inferno nel Borneo: mille case distrutte e oltre 9mila sfollati a Sandakan | VIDEO

Un vasto incendio è divampato nel distretto di Sandakan, sull’isola del Borneo, radendo al suolo un intero insediamento costiero composto da circa mille abitazioni costruite su palafitte. Le autorità locali della Malesia hanno confermato che oltre 9mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, ora ridotte in cenere, cercando rifugio in centri di accoglienza temporanei allestiti in emergenza. La rapidità con cui il fuoco si è propagato tra le file di strutture in legno, tipiche dei villaggi galleggianti della regione di Sabah, ha reso vano ogni tentativo iniziale di contenimento da parte dei residenti, lasciando migliaia di famiglie senza un tetto. Nonostante la vastità del disastro e la distruzione quasi totale dell’area colpita, fortunatamente non si registrano vittime.

Soccorsi difficili e dinamica del disastro

Secondo i dipartimenti di soccorso e i vigili del fuoco, la combinazione di vento forte e l’estrema vicinanza tra le abitazioni ha alimentato le fiamme in pochi istanti. Le operazioni di spegnimento sono state ostacolate da una serie di fattori critici: le rotte d’accesso estremamente strette e le condizioni di bassa marea hanno reso complesso per i mezzi di emergenza raggiungere il cuore del villaggio sull’acqua per contenere il rogo. Mentre le indagini ufficiali sono ancora in corso per determinare l’origine esatta dell’incendio, il capo villaggio Sharif Hashim Sharif Iting ha riferito alla stampa locale che la causa potrebbe essere riconducibile a fuoco utilizzato per cucinare e sfuggito al controllo. Si attende ora la conferma definitiva, mentre i soccorritori continuano a bonificare l’area tra i resti delle strutture carbonizzate.

Una vulnerabilità strutturale cronica

Il disastro di Sandakan riaccende i riflettori sulle precarie condizioni di vita nello Stato di Sabah, una delle aree più povere della Malesia. Questi villaggi sull’acqua sono insediamenti informali abitati prevalentemente da comunità indigene, lavoratori a basso reddito e persone prive di cittadinanza formale, che vivono in contesti spesso privi di infrastrutture di base e sistemi di sicurezza antincendio. Il Primo Ministro Anwar Ibrahim ha assicurato che le agenzie governative stanno coordinando gli sforzi di soccorso per garantire assistenza immediata alle famiglie sfollate. Tuttavia, la storia recente della regione mostra come tali tragedie si ripetano ciclicamente a causa dei materiali altamente combustibili e della densità abitativa.