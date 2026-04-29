Insediato il nuovo Consiglio Tecnico-Scientifico dell’ENEA: un passo importante per la governance e la sostenibilità

L’ENEA ha ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Tecnico-Scientifico (CTS), composto da una squadra di esperti di altissimo profilo, tra cui quattro componenti esterni selezionati tra 69 candidati e due membri interni, eletti dai ricercatori e tecnologi dell’Agenzia. Questo nuovo consiglio, presieduto dal Presidente ENEA Francesca Mariotti, segna un importante passo nella strategia di governance dell’ente, finalizzato a rafforzare il supporto alle attività tecnico-scientifiche e a garantire un approccio multidisciplinare alle sfide future.

Il nuovo CTS: un team di esperti per le sfide future

Il nuovo Consiglio Tecnico-Scientifico si distingue per un’alta qualità scientifica e per la trasversalità delle competenze dei suoi membri. I componenti esterni sono stati selezionati da una Commissione di esperti, scegliendo i migliori candidati tra 69 partecipanti. Questo gruppo è costituito da Massimiliano Atelli, professore associato di Diritto amministrativo all’Università Mercatorum di Roma ed ex magistrato della Corte dei Conti; Gianfranco Caruso, professore ordinario di Impianti nucleari e direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed energetica presso la Sapienza Università di Roma; Silvia Grandi, dirigente della Pubblica Amministrazione e professoressa di Geografia politico-economica all’Università di Bologna; e Anna Laura Pisello, professoressa ordinaria di Fisica Tecnica Ambientale all’Università degli Studi di Perugia.

I membri interni sono Arianna Latini, responsabile del Dipartimento ENEA Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei sistemi produttivi e territoriali, e Alberto Previti, del Dipartimento ENEA Nucleare. La composizione del CTS sottolinea l’approccio integrato dell’ENEA nelle aree strategiche della ricerca, dell’innovazione e della sostenibilità.

Un approccio multidisciplinare alle sfide globali

Il CTS ha il compito di fornire supporto strategico e consultivo alle attività tecnico-scientifiche dell’ENEA, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’innovazione. Questo organo non solo rafforza la governance interna dell’Agenzia, ma contribuisce anche ad affrontare le grandi sfide globali, come il cambiamento climatico, le tecnologie nucleari, e l’adattamento dei sistemi produttivi ai nuovi paradigmi ecologici.

Il Presidente ENEA Francesca Mariotti ha sottolineato l’importanza di questa nuova nomina per l’Agenzia, dichiarando: “con questa nomina, ENEA rafforza il proprio sistema di governance tecnico-scientifica, puntando su competenze di alto profilo e su un approccio multidisciplinare alle grandi sfide della ricerca, dell’innovazione e della sostenibilità.” Questa affermazione conferma l’ambizione dell’ENEA di porsi come leader nelle tematiche cruciali per il futuro del nostro Paese e per la transizione ecologica globale.

Un segno di inclusività e equilibrio di genere

Uno degli aspetti più significativi di questa nuova composizione del CTS è la forte presenza delle donne: su un totale di sette membri, quattro sono donne, a conferma dell’impegno dell’ENEA nel promuovere l’equilibrio di genere ai vertici dell’organizzazione. La presenza di figure femminili di alto profilo in ruoli di leadership come quello della Professoressa Silvia Grandi e della Professoressa Anna Laura Pisello segna un passo importante verso l’inclusività, contribuendo a un ambiente di lavoro che promuove l’equità di opportunità per tutti i ricercatori e tecnologi.

Un passo decisivo per l’ENEA

L’insediamento del nuovo Consiglio Tecnico-Scientifico rappresenta un passo decisivo nel consolidamento della missione dell’ENEA come agenzia di ricerca e innovazione al servizio del Paese. Con la nomina di esperti provenienti da differenti settori, l’Agenzia potrà affrontare con maggiore determinazione le sfide globali legate alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Il supporto strategico del CTS, con la sua componente multidisciplinare, sarà fondamentale per orientare l’ENEA nelle sue future attività e progetti, promuovendo soluzioni innovative in grado di contribuire attivamente alla transizione ecologica e alla sostenibilità globale.