Intervento sul Monte Cervati, recuperati alpinisti bloccati sui sentieri innevati

Intervento di soccorso in alta quota, nella giornata di ieri, sul Monte Cervati, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Due alpinisti, disorientati lungo la cresta nel territorio comunale di Sanza, in provincia di Salerno, sono stati tratti in salvo grazie a un’operazione congiunta delle Fiamme Gialle e del Soccorso Alpino. L’allarme è scattato su attivazione della Centrale Operativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Immediato l’intervento dei militari della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, che hanno operato in condizioni ambientali particolarmente difficili, tra alta quota e tratti innevati.

Per le ricerche è stato predisposto un dispositivo articolato, sviluppato in stretta sinergia con i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Due le squadre impegnate: una via terra, composta da personale specializzato del SAGF e volontari del CNSAS, e una seconda elitrasportata. Determinante il supporto aereo garantito da un elicottero AW139 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli. Proprio dall’alto, l’equipaggio è riuscito a individuare i due escursionisti, bloccati all’interno di un canale innevato. Una volta raggiunti, i soccorritori hanno accertato le condizioni di salute, riscontrando iniziali sintomi di assideramento e un forte stato di shock.

Il recupero è avvenuto mediante verricello, consentendo di mettere in sicurezza entrambi gli alpinisti. Successivamente, i due sono stati trasferiti in elicottero nei pressi delle principali vie di accesso, dove ad attenderli c’era il personale del 118 per gli accertamenti sanitari. L’operazione si è conclusa con esito positivo, grazie alla rapidità dell’intervento e alla piena collaborazione tra le diverse componenti del sistema di soccorso.