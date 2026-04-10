Iran: delegazione di Teheran arrivata a Islamabad per i colloqui di pace con gli USA

La delegazione negoziale iraniana, guidata dal Presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf, è arrivata a Islamabad, in Pakistan, per i colloqui di pace con gli Stati Uniti, secondo quanto riportato dai media iraniani, i quali hanno aggiunto che i negoziati inizieranno se Washington accetterà le “precondizioni” di Teheran. La delegazione comprende alti funzionari politici, militari ed economici, tra cui il Ministro degli esteri iraniano, il Segretario del Consiglio di Difesa, il Governatore della Banca Centrale e diversi membri del Parlamento. Ghalibaf aveva precedentemente chiesto una tregua in Libano e lo sblocco dei beni del suo Paese prima di qualsiasi discussione.

Per la parte americana, sono presente il vicepresidente JD Vance, Witkoff, Kushner, oltre a team di politici, di sicurezza ed economici. I negoziati tra Stati Uniti e Iran inizieranno domani, sabato 11 aprile.