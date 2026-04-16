Iran, stop alle esportazioni petrolchimiche: la guerra mette in crisi il cuore industriale del Paese

La decisione dell’Iran di sospendere tutte le esportazioni di prodotti petrolchimici rappresenta una diretta conseguenza dell’escalation militare in corso. Secondo il quotidiano economico Donya-e-Eqtesad, gli attacchi israeliani hanno colpito infrastrutture chiave nei poli industriali di Asaluyeh e Mahshahr, compromettendo non solo gli impianti produttivi ma anche le utility che garantiscono l’approvvigionamento di materie prime. Questa strategia militare ha avuto un effetto immediato sulla capacità produttiva del Paese, interrompendo le catene di lavorazione e costringendo Teheran a riorganizzare le proprie priorità economiche. In un contesto di guerra sempre più estesa e tecnologicamente mirata, il settore petrolchimico – pilastro dell’economia iraniana – si è rivelato particolarmente vulnerabile, esponendo il Paese a rischi interni oltre che geopolitici.

La decisione di Teheran: priorità al mercato interno

L’ordine di sospendere le esportazioni, emanato da un alto funzionario della Compagnia petrolchimica nazionale, mira a stabilizzare il mercato interno e a prevenire carenze di materiali essenziali per l’industria. Le aziende del settore downstream sono state invitate a fermare tutte le vendite all’estero fino a nuovo avviso, una misura straordinaria che riflette la gravità della situazione. Nonostante l’aumento dei prezzi globali, il governo ha deciso di mantenere i prezzi interni ai livelli pre-conflitto, cercando di proteggere sia le imprese locali sia i consumatori. Questa politica evidenzia il tentativo dell’Iran di contenere gli effetti economici della guerra, evitando una crisi interna che potrebbe aggravare ulteriormente la stabilità sociale in un momento già critico.

Pressioni internazionali e blocco marittimo

A complicare ulteriormente lo scenario è intervenuto anche il ruolo degli Stati Uniti, che questa settimana hanno iniziato a bloccare il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani. Questa mossa, chiaramente inserita nel contesto della pressione geopolitica su Teheran, mira a ridurre le entrate derivanti dalle esportazioni energetiche, aggravando l’impatto delle operazioni militari. Il blocco navale rappresenta un ulteriore elemento di tensione in una guerra che non si combatte solo sul piano militare, ma anche economico e logistico. Nel frattempo, diplomatici iraniani e americani stanno valutando un secondo round di colloqui di pace, segnale che, nonostante l’intensità del conflitto, restano aperti canali negoziali.

Un settore strategico sotto pressione

Secondo l’agenzia Fars, l’Iran esporta ogni anno circa 29 milioni di tonnellate di prodotti petrolchimici, per un valore di 13 miliardi di dollari. Il blocco delle esportazioni rappresenta quindi un colpo significativo alle entrate del Paese, già sotto pressione a causa delle sanzioni internazionali e della guerra in corso. Tuttavia, la scelta di privilegiare il mercato interno indica una strategia difensiva volta a preservare la capacità produttiva e a evitare il collasso delle industrie locali. In un contesto in cui il conflitto con Israele continua a evolversi e le dinamiche regionali restano instabili, il settore petrolchimico si conferma uno dei principali campi di battaglia economica, destinato a influenzare profondamente il futuro dell’economia iraniana.