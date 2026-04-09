Isar Aerospace ci riprova: stasera il decollo del razzo Spectrum dalla Norvegia

Il conto alla rovescia sta per ricominciare tra i ghiacci della Norvegia, dove la startup tedesca Isar Aerospace si prepara a sfidare nuovamente i limiti della gravità con il secondo test del suo innovativo vettore Spectrum. La missione denominata “Onward and Upward” ha ora un appuntamento fissato per questa sera, 9 aprile, con l’apertura della finestra di lancio prevista per le ore 22 ora italiana dalla base spaziale di Andøya, situata strategicamente oltre il circolo polare artico. Questo nuovo tentativo arriva dopo la brusca interruzione dello scorso 25 marzo, quando un’imbarcazione privata ha violato l’area di sicurezza costringendo i tecnici a bloccare le operazioni all’ultimo secondo utile, facendo sfumare una finestra temporale già ridotta dalle difficili condizioni meteorologiche locali. Ora, con il supporto delle infrastrutture di Andøya Space, il team punta a dimostrare la solidità di un progetto che rappresenta il fulcro delle ambizioni spaziali del vecchio continente nel mercato dei satelliti.

La potenza compatta del micro-lanciatore tedesco

A differenza dei mastodontici vettori che hanno caratterizzato la vecchia corsa allo Spazio, Spectrum è un esempio di agilità e ingegneria moderna. Il razzo si presenta con una struttura snella, alta 28 metri e con un diametro di appena 2 metri. Nonostante le dimensioni ridotte, questo vettore a due stadi ospita nel suo primo stadio la spinta di dieci motori proprietari, progettati internamente dalla startup di Monaco. L’architettura del sistema è stata ottimizzata per rispondere a una necessità specifica del mercato attuale: il posizionamento di precisione di carichi utili fino a 1.000 chilogrammi nell’orbita bassa terrestre (LEO). Si tratta di una soluzione pensata per la nuova generazione di piccoli satelliti, dove la capacità di garantire lanci rapidi, frequenti e a costi contenuti è diventata il principale fattore competitivo a livello globale.

Una sfida strategica per l’indipendenza dell’Europa

Il successo di Isar Aerospace rappresenta il traguardo di un’azienda privata e, contemporaneamente, il risultato concreto di una visione strategica europea molto più ampia. In un contesto geopolitico sempre più frammentato, il possesso di vettori indipendenti è diventato un requisito fondamentale per garantire la sovranità tecnologica del continente. Per questo motivo, l’azienda è stata supportata fin dalle sue prime fasi dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) attraverso il programma Boost!. Isar Aerospace è inoltre una delle realtà selezionate per la European Launcher Challenge, una competizione che richiede ai partecipanti di raggiungere con successo l’orbita entro il 2027. Dimostrare oggi che l’Europa può competere con i giganti privati del settore non è un esercizio di stile, bensì un passo necessario per riappropriarsi di una capacità di lancio autonoma e competitiva. Se le condizioni meteo e i sistemi di sicurezza lo permetteranno, stasera il cielo della Norvegia potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per lo Spazio europeo.