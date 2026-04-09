Ischia, incendio sul Monte Epomeo: in fumo quasi 10 ettari di bosco

Sono circa 92.202 metri quadrati di vegetazione, equivalenti a una decina di ettari, l’area devastata dall’incendio che ha colpito il Monte Epomeo, sull’isola di Ischia. A fornire il dato è l’assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, sulla base della mappa di perimetrazione elaborata al termine delle operazioni. Il perimetro complessivo dell’area interessata dalle fiamme si estende per 2.444 metri lineari. La stima è emersa nel corso di un confronto con il competente settore regionale che ha coordinato gli interventi di contrasto e spegnimento dell’incendio.

“Un intervento tempestivo che, grazie ad un massiccio impiego di operatori e volontari formati da terra, ha consentito – ha detto l’assessore Zabatta – di contenere il fuoco già nel corso della notte, in assenza di luce operativa che consente l’utilizzo dei mezzi aerei, quando le fiamme hanno destato preoccupazione poiché hanno lambito alcune abitazioni. Già questa mattina il drone con camera termica non rilevava più punti di fuoco, ma solo fumi residui. E non è stato quindi necessario il coinvolgimento del nostro elicottero: l’incendio, al momento, è sotto controllo, ma continua il monitoraggio delle nostre squadre. Purtroppo sono troppi gli incendi che negli anni hanno interessato la nostra regione: i dati di Legambiente, ma anche quelli del Piano regionale antincendio boschivo, dimostrano l’impatto enorme che i roghi hanno sui nostri ecosistemi (suolo, paesaggi e comunità). Proprio oggi, al Forum Foreste di Legambiente che si è svolto presso la sede dell’ente Riserve Naturali Regionali di Foce Volturno, al quale ho partecipato, è emerso che dal 2003 al 2023 in Campania si sono registrati 58.140 incendi con 115.383 ettari bruciati. Eppure abbiamo nella nostra regione 491.259 ettari di bosco, pari al 35,9% del territorio. Una risorsa indubbiamente da salvaguardare e tutelare“.

“Noi lo facciamo con il nostro Piano regionale dell’antincendio boschivo, formando volontari esperti anche con i corsi della Scuola regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”, coordinando le attività in emergenza, ma è necessario fare di più in prevenzione, con l’impegno di tutti. Considerato che, purtroppo, quest’anno gli incendi hanno iniziato ad interessare le nostre aree boschive già dal giorno di Pasqua, quindi ben prima dell’avvio del periodo di massima pericolosità (che inizia il 15 giugno), auspico che le misure previste in quella fase vengano adottate sin da ora, con grande senso di responsabilità da parte di tutti“, ha proseguito l’assessore. “Ricordo l’importanza di evitare, ad esempio, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali e l’abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti; di evitare l’utilizzo di fuochi pirotecnici o l’accensione di fuochi all’aperto nei boschi e nei pascoli; di limitare l’uso di motori o brace che producano faville; di evitare di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio, come gettare fiammiferi o sigarette accese; nonché di evitare di sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate“.