Italia-Francia, l’energia traina i rapporti economici: interscambio da oltre 112 miliardi nel 2025

La IV edizione 2026 del rapporto economico sugli investimenti, i partenariati e il commercio tra Italia e Francia conferma un quadro di relazioni bilaterali estremamente dinamico e strutturato. Il documento, elaborato dall’ufficio economico dell’Ambasciata, evidenzia come i due Paesi siano ormai caratterizzati da una forte integrazione industriale e produttiva, con filiere sempre più interconnesse e complementari. Non si tratta soltanto di scambi commerciali significativi, ma di una vera e propria rete di collaborazioni strategiche che coinvolge i principali settori di eccellenza delle due economie. Il rapporto offre anche una mappatura aggiornata delle presenze industriali e finanziarie italiane in Francia e francesi in Italia, dimostrando la profondità di un rapporto che va ben oltre il semplice commercio.

I numeri dell’interscambio e della crescita

Nel 2025, l’interscambio commerciale tra Italia e Francia ha superato i 112 miliardi di euro, registrando un incremento del 6% rispetto all’anno precedente. La Francia si conferma così il secondo partner commerciale dell’Italia, consolidando una posizione chiave nello scenario europeo. Le esportazioni italiane verso il mercato francese hanno raggiunto circa 65 miliardi di euro, con una crescita superiore al 5%, trainate da settori come tessile e abbigliamento, macchinari, automotive, agroalimentare e chimico-farmaceutico. Parallelamente, l’Italia ha importato dalla Francia beni per circa 47 miliardi di euro, con un aumento del 7%, in particolare energia elettrica, prodotti chimici, medicinali e autoveicoli. Questo equilibrio ha portato a un avanzo commerciale italiano pari a 17,6 miliardi di euro, in linea con i risultati del 2024, segno di una relazione stabile e reciprocamente vantaggiosa.

Investimenti e complementarità tra i due sistemi

Oltre ai dati commerciali, il rapporto mette in luce il ruolo centrale degli investimenti reciproci. La Francia si conferma il primo investitore estero in Italia per portafoglio, mentre le imprese italiane rafforzano la propria presenza sul territorio francese con operazioni strategiche in diversi comparti industriali. Questa dinamica contribuisce a creare un ecosistema economico integrato, in cui le due economie non competono soltanto, ma si completano a vicenda. La complementarità tra i sistemi produttivi emerge chiaramente soprattutto nei settori ad alto valore aggiunto, dove la cooperazione favorisce innovazione, crescita e competitività internazionale.

Le parole dell’Ambasciatore

A sottolineare l’importanza di questi risultati è stato l’Ambasciatore d’Italia in Francia, Emanuela D’Alessandro, che ha espresso soddisfazione per la pubblicazione del rapporto, giunto alla sua quarta edizione. L’Ambasciatore ha evidenziato come i dati, tutti in crescita, rappresentino in modo chiaro la straordinaria intensità e vitalità dei rapporti tra i due Paesi. Ha inoltre ribadito che il quadro complessivo restituisce l’immagine di due sistemi economici profondamente integrati e interdipendenti, capaci di sostenersi reciprocamente attraverso investimenti e scambi. Un segnale forte, che conferma Italia e Francia come partner strategici fondamentali nel contesto europeo e globale.