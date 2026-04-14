Italia più sicura sull’energia, ma resta l’incognita globale: l’analisi dell’ad di Eni

“Siamo in un momento difficile ma grazie a uno sforzo comune stiamo riuscendo ad assicurare all’Italia una sua sicurezza energetica anche se siamo in una bolla, siamo interconnessi”. Con queste parole l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha sintetizzato la situazione attuale durante la cerimonia del Premio Leonardo al Mimit. Il concetto di “bolla” evocato da Descalzi non indica isolamento, ma piuttosto una protezione relativa costruita attraverso diversificazione delle fonti e accordi internazionali. Tuttavia, questa sicurezza resta inevitabilmente legata a un sistema globale profondamente interconnesso, dove ogni crisi può avere ripercussioni immediate anche sul mercato energetico italiano.

Negli ultimi anni, l’Italia ha compiuto passi significativi per ridurre la dipendenza da singoli fornitori, rafforzando rapporti con Paesi africani e investendo su nuove rotte energetiche. Ma questa strategia, per quanto efficace, non elimina completamente i rischi legati alla volatilità geopolitica.

La guerra in Iran e il rischio escalation

Il contesto internazionale è reso ancora più delicato dalla guerra in corso in Iran, che sta contribuendo ad alimentare instabilità in tutta la regione mediorientale. Le tensioni non riguardano solo il piano militare, ma hanno effetti diretti anche sul mercato del petrolio e del gas, con oscillazioni dei prezzi e timori per la sicurezza delle rotte energetiche. L’Iran, infatti, occupa una posizione strategica negli equilibri energetici globali e ogni escalation del conflitto rischia di coinvolgere indirettamente altri attori regionali e internazionali. Questo scenario aumenta la pressione sui Paesi importatori, come l’Italia, che devono continuamente adattare le proprie strategie per garantire approvvigionamenti stabili.

In questo quadro, la dichiarazione di Descalzi assume un significato ancora più rilevante: la sicurezza energetica non è mai definitiva, ma il risultato di un equilibrio dinamico che va costantemente gestito.

Lo Stretto di Hormuz: il nodo cruciale dell’energia mondiale

Uno dei punti più sensibili resta lo Stretto di Hormuz, passaggio obbligato per una quota significativa del petrolio mondiale. Qualsiasi minaccia alla sua sicurezza può avere conseguenze immediate sui mercati globali, causando aumenti dei prezzi e difficoltà logistiche. Le tensioni legate alla guerra in Iran rendono questo snodo ancora più vulnerabile, alimentando il timore di blocchi o limitazioni al traffico marittimo. Per l’Italia e per l’Europa, ciò rappresenta un rischio concreto, dato che una parte rilevante delle forniture energetiche transita proprio da questa area. Nonostante gli sforzi per diversificare le rotte e incrementare le risorse alternative, lo Stretto di Hormuz continua a essere un elemento centrale nello scacchiere energetico globale. La sua stabilità è quindi fondamentale per mantenere quell’equilibrio di cui parlava Descalzi.

Strategia italiana tra resilienza e adattamento

Di fronte a questo scenario complesso, l’Italia sta cercando di rafforzare la propria resilienza energetica attraverso una combinazione di politiche: diversificazione delle fonti, investimenti nelle rinnovabili e sviluppo di nuove infrastrutture. Il lavoro svolto negli ultimi anni ha permesso di costruire una maggiore autonomia relativa, ma la natura globale del mercato energetico impone una costante capacità di adattamento.

La sfida per l’Italia sarà continuare a muoversi in questo equilibrio sottile, rafforzando la propria posizione senza perdere di vista le dinamiche globali. Perché, come dimostra la crisi in Iran e la centralità dello Stretto di Hormuz, l’energia resta uno dei terreni più sensibili e strategici della geopolitica contemporanea.