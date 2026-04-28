Italian IEA TCP Days 2026: l’Italia protagonista della cooperazione internazionale in energia e innovazione

Il 29 e 30 aprile 2026, il Centro Ricerche ENEA Casaccia di Roma accoglierà un evento fondamentale per il futuro della cooperazione internazionale in ambito energetico: gli Italian IEA TCP Days 2026. Organizzato da ENEA in collaborazione con RSE (Ricerca sul Sistema Energetico), l’incontro rappresenta un’opportunità unica di confronto tra istituzioni, ricerca e comunità tecnico-scientifica sul contributo dell’Italia nel contesto dei Technology Collaboration Programme (TCP) promossi dall’International Energy Agency (IEA). Questo evento si concentra sul rafforzamento delle sinergie a livello globale in un settore sempre più strategico per la competitività e la sicurezza energetica.

L’importanza dell’Italia nei Technology Collaboration Programme (TCP) dell’IEA

Nel panorama globale delle politiche energetiche, i Technology Collaboration Programme dell’International Energy Agency (IEA) svolgono un ruolo centrale per la cooperazione internazionale. In questo contesto, l’Italia si presenta come un attore di rilievo, grazie alle sue eccellenze nel campo delle energie rinnovabili, della digitalizzazione e delle tecnologie avanzate. Durante le due giornate dell’evento, si discuteranno temi di cruciale importanza come la sicurezza energetica, la resilienza delle supply chain e l’innovazione nei materiali.

Gli Italian IEA TCP Days 2026 sono il palcoscenico ideale per valorizzare il contributo nazionale, mettendo in luce le competenze italiane nell’ambito dell’energia e della sostenibilità. L’incontro si configura come un punto di riferimento per il rafforzamento delle collaborazioni internazionali in ambito energetico, un settore che ha un impatto diretto sulla crescita e competitività del Paese.

Un’opportunità di networking e approfondimento

L’incontro prenderà il via giovedì 29 aprile alle ore 11 con un intervento introduttivo di Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento ENEA di Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, e Franco Cotana, amministratore delegato di RSE. Sarà una sessione inaugurale ricca di spunti di riflessione, che darà il via a una serie di momenti di approfondimento sul ruolo strategico dell’Italia all’interno del Technology Collaboration Programme dell’IEA.

L’obiettivo principale dell’evento è quello di creare uno spazio di dialogo costruttivo tra i principali attori del settore, in particolare i rappresentanti delle istituzioni e della comunità scientifica e tecnica. Durante il convegno, si terrà una sessione istituzionale che vedrà la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), enti di primaria importanza per la definizione delle politiche energetiche nazionali e internazionali.

Focus sulle priorità emergenti nella cooperazione internazionale

Il programma dei Italian IEA TCP Days 2026 prevede, oltre agli interventi istituzionali, anche un keynote speech di Paolo Frankl, responsabile della Divisione Renewable Energy dell’IEA, che approfondirà le sfide e le opportunità legate alle energie rinnovabili a livello globale. Questo intervento si inserisce in un quadro di riflessione sulle priorità emergenti nella cooperazione internazionale, con particolare attenzione alla crescente digitalizzazione del settore energetico, all’utilizzo delle intelligenze artificiali per l’efficienza energetica e alla ricerca sui nuovi materiali innovativi per il settore.

Questi temi si allineano alle priorità strategiche dell’International Energy Agency, che da sempre promuove iniziative di collaborazione internazionale per affrontare le sfide legate alla transizione energetica, alla sostenibilità e alla competitività. Un focus particolare sarà dedicato alla resilienza delle supply chain, un tema sempre più rilevante in un mondo che si sta riprendendo dalla pandemia e dalle sue conseguenze globali.

Un’occasione di visibilità per l’Italia nel panorama internazionale

Gli Italian IEA TCP Days 2026 rappresentano anche un’importante vetrina per l’Italia, che ha la possibilità di dimostrare il proprio ruolo guida nella ricerca scientifica e nello sviluppo di tecnologie innovative. Il networking che si sviluppa durante l’evento permette di consolidare le alleanze con altri Paesi e istituzioni internazionali, rafforzando il posizionamento del Paese come punto di riferimento per la ricerca energetica e le politiche sostenibili.

Con la partecipazione di esperti e rappresentanti delle principali realtà di ricerca e sviluppo, l’evento promuove il dialogo e la cooperazione tra pubblico e privato, in un’ottica di sviluppo delle politiche energetiche a livello nazionale e internazionale. L’Italia, grazie alla sua expertise tecnologica e alla capacità di innovare, ha l’opportunità di fare da guida nella definizione delle future politiche in ambito energetico e ambientale, rafforzando la sua leadership nel contesto internazionale.

Il futuro dell’energia passa dall’Italia

Gli Italian IEA TCP Days 2026 non sono solo un’occasione di aggiornamento tecnico, ma anche una riflessione sul futuro dell’energia globale e sulla posizione centrale che l’Italia può occupare nelle dinamiche internazionali. L’evento sarà un punto di partenza per nuove collaborazioni e una conferma del ruolo cruciale che il nostro Paese gioca nelle tecnologie energetiche del futuro. Con un programma ricco di interventi e dibattiti, l’Italia si prepara a contribuire con decisione alla costruzione di un futuro energetico sostenibile e competitivo a livello globale.