L’11 aprile 2012 un potente terremoto nell’Oceano Indiano scuote il pianeta

L’11 aprile 2012, esattamente 14 anni fa, la Terra tremò con una forza eccezionale nelle profondità dell’Oceano Indiano. Un violento terremoto magnitudo 8.6 colpì al largo della costa occidentale di Sumatra, in Indonesia, una delle aree più sismicamente attive del pianeta. La scossa principale fu avvertita su un’area vastissima, fino a India, Thailandia e Sri Lanka, generando paura tra milioni di persone. Poco dopo, un secondo forte terremoto di magnitudo 8.2 colpì la stessa regione, aumentando ulteriormente la tensione e l’incertezza. Le autorità emisero immediatamente l’allerta tsunami, temendo uno scenario simile a quello della devastante catastrofe del 2004.

Fortunatamente, a differenza di altri eventi sismici nella regione, questo terremoto non generò uno tsunami distruttivo. Le onde registrate furono di entità limitata, evitando una tragedia su larga scala. Tuttavia, l’evento attirò subito l’attenzione della comunità scientifica internazionale per una caratteristica insolita: si trattò di uno dei più forti terremoti mai registrati all’interno di una placca tettonica, e non lungo i suoi margini. Gli studiosi definirono il fenomeno come un raro esempio di “terremoto intraplacca“, probabilmente causato da complesse fratture nella placca indo-australiana. Questo tipo di evento, meno comune rispetto ai terremoti che avvengono lungo i confini tra placche, aprì nuove domande sulla dinamica interna della crosta terrestre e sulla possibilità di scosse di grande intensità anche lontano dalle zone più note di subduzione. Dal punto di vista umano, i danni furono relativamente contenuti rispetto alla potenza del sisma, anche grazie ai sistemi di allerta migliorati dopo il disastro del 2004. Tuttavia, l’episodio rappresentò un importante banco di prova per i protocolli di emergenza e per la cooperazione internazionale nella gestione dei rischi naturali.