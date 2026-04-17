La cometa interstellare 3I/ATLAS ha subito una sorprendente trasformazione durante il suo passaggio ravvicinato al Sole

Un nuovo studio ha rivelato che la composizione chimica della cometa interstellare 3I/ATLAS è cambiata durante il suo avvicinamento al Sole lo scorso autunno. 3I/ATLAS è affascinante per gli scienziati perché è solo il terzo oggetto mai scoperto a transitare nel nostro Sistema Solare dopo essersi formato attorno a un’altra stella. Offre quindi l’opportunità di studiare le materie prime presenti in altri sistemi stellari durante la formazione di pianeti, asteroidi e comete. Nel nuovo studio, i ricercatori hanno osservato la cometa 3I/ATLAS utilizzando il telescopio Subaru, un telescopio ottico-infrarosso da 8,2 metri situato vicino alla cima del Maunakea, nelle Hawaii, il 7 gennaio 2026.

“Applicando le tecniche di osservazione e analisi che abbiamo sviluppato attraverso lo studio delle comete del Sistema Solare agli oggetti interstellari, ora possiamo confrontare direttamente le comete provenienti sia dall’interno che dall’esterno del Sistema Solare ed esplorare le differenze nella loro composizione ed evoluzione”, ha dichiarato in un comunicato Yoshiharu Shinnaka, responsabile del team e ricercatore presso il Koyama Space Science Institute in Giappone.

Lo studio

Studiando i colori della chioma di 3I/ATLAS, la bolla di gas che circonda le comete indipendentemente dalla loro origine, Shinnaka e colleghi hanno stimato il rapporto tra anidride carbonica e acqua attorno all’oggetto interstellare. Hanno scoperto che questo rapporto era cambiato da quando 3I/ATLAS si era avvicinata al Sole il 29 ottobre 2025.

Questa scoperta non ha solo suggerito che la composizione chimica di 3I/ATLAS sta cambiando, ma ha anche fornito indizi sulla struttura interna di questo oggetto interstellare. Questo perché la chioma di una cometa si forma dal gas che fuoriesce dal suo nucleo ghiacciato quando passa vicino al Sole, e la radiazione solare fa sì che il ghiaccio solido si trasformi immediatamente in gas, un processo chiamato sublimazione.

Il cambiamento nella composizione chimica della chioma osservato dal team implica che la composizione chimica interna di 3I/ATLAS differisca da quella esterna e che, con il riscaldamento della cometa durante il suo passaggio vicino al Sole, il gas abbia iniziato a fuoriuscire da diverse parti del nucleo.

Verso la scoperta di molti altri oggetti interstellari

“Con il pieno funzionamento dei telescopi di rilevamento nei prossimi anni, si prevede la scoperta di molti altri oggetti interstellari”, ha affermato Shinnaka. “Attraverso lo studio di tali oggetti, speriamo di acquisire una comprensione più approfondita di come si sono formati i planetesimi e i pianeti in un’ampia varietà di sistemi stellari, incluso il nostro Sistema Solare“.

La ricerca del team sarà pubblicata sull’Astronomical Journal il 22 aprile. Una versione sottoposta a revisione paritaria è già disponibile sul sito di archiviazione di articoli scientifici arXiv.