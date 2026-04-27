La cometa unicorno: PanSTARRS stupisce con una doppia coda

Durante lo scorso fine settimana un affascinante evento astronomico ha catturato l’attenzione degli esperti che studiano le dinamiche del nostro sistema solare. La cometa PanSTARRS, classificata con la sigla ufficiale C/2025 R3, ha completato il suo transito posizionandosi quasi esattamente sulla linea immaginaria che separa la Terra dal Sole. A causa del forte bagliore stellare e del particolare allineamento geometrico, questo passaggio ravvicinato è risultato del tutto invisibile per i telescopi e gli osservatori sulla superficie del nostro pianeta. Fortunatamente, i sofisticati coronografi a bordo dell’osservatorio spaziale SOHO godevano di un punto di vista privilegiato e hanno potuto registrare l’avvenimento con una nitidezza eccellente, documentando l’intero percorso della cometa e riprendendo una metamorfosi davvero insolita.

Un corno di gas e luce

Poco prima che la cometa uscisse dal campo visivo degli strumenti di SOHO, ha mostrato un comportamento peculiare. Direttamente dalla sua “testa” è spuntata una seconda coda, sporgente in una direzione insolita rispetto alla scia principale. Gli astronomi hanno dovuto rallentare l’animazione delle immagini satellitari per riuscire a cogliere chiaramente questo istante transitorio. L’effetto visivo finale è stato sorprendente: l’appendice appena comparsa somigliava a un lungo corno luminoso, facendola diventare una “cometa unicorno“.

La fisica dietro l’illusione ottica

La dinamica dell’evento si spiega con le differenze strutturali tra le 2 formazioni. La coda più luminosa e densa, rimasta chiaramente visibile durante tutto il transito della cometa, è formata da detriti e polveri. Poiché i grani di polvere cometaria sono materialmente pesanti, non vengono spazzati via facilmente dalla pressione della radiazione solare o dalle particelle del vento solare, finendo per ricalcare fedelmente l’orbita tracciata dalla cometa nello Spazio. La sottile piuma emersa in seguito dalla parte frontale ha origini completamente diverse ed è priva di polvere. È composta interamente da ioni gassosi, ovvero da molecole estremamente leggere che risentono in modo drammatico delle costanti raffiche di vento solare, venendo orientate dinamicamente nello Spazio. Negli ultimi istanti dell’animazione registrata da SOHO, questa delicata coda ionica è semplicemente ruotata a favore di telecamera: in quel preciso momento, è nato l’unicorno spaziale.