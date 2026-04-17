La corsa verso il Sole della Cometa C/2025 R3 (PanSTARRS): lo spettacolo di primavera

Il cielo di questa primavera ci regala un nuovo e affascinante viaggiatore ghiacciato, un visitatore cosmico che sta attirando l’attenzione degli astrofili. Si tratta della cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), un corpo celeste che in questi giorni di metà aprile sta dando spettacolo poco prima del sorgere del Sole, solcando l’oscurità mattutina con la sua evidente scia di gas e polveri. Dopo mesi di attesa dalla sua prima individuazione, il momento clou è ormai alle prime porte, con il massimo avvicinamento alla nostra stella che promette di accendere la sua chioma in un evento celeste indimenticabile. Per chi scruta l’orizzonte dalle nostre latitudini, e in particolare lungo le coste del Sud Italia dove i tersi cieli ionici preannunciano spesso un’alba limpida, l’occasione per scorgere questo messaggero spaziale è adesso, prima che le sue orbite la spingano definitivamente lontano, nei meandri inesplorati dello Spazio profondo.

Un fossile di ghiaccio dai confini del Sistema Solare

C/2025 R3 è stata scoperta l’8 settembre 2025 attraverso i sofisticati strumenti del progetto Pan-STARRS, situato sul vulcano dormiente Haleakalā, alle Hawaii. Come molte delle comete che attraversano la nostra porzione di spazio, rappresenta un vero e proprio reperto archeologico del cosmo: una massa composta primariamente di ghiaccio, rocce e gas primordiali. Man mano che questo agglomerato si tuffa verso il Sistema Aolare interno, l’aumento delle temperature innesca il fenomeno della sublimazione. I ghiacci passano direttamente allo stato gassoso, creando una vasta nuvola brillante chiamata “chioma” e generando la caratteristica coda di ioni e polveri che il vento solare spinge costantemente in direzione opposta alla nostra stella.

L’appuntamento con il perielio e la minima distanza

Il calendario orbitale di questa cometa prevede 2 date fondamentali per gli studiosi e per l’osservazione amatoriale. La prima, ormai imminente, è il 19 aprile 2026, giorno del suo perielio. In questa fase, la PanSTARRS raggiungerà la distanza minima dal Sole, transitando a circa 75 milioni di km dall’astro. È il picco dello stress termico, durante il quale il nucleo rilascia la maggior quantità di materiale, accrescendo vertiginosamente la luminosità dell’oggetto. Successivamente, la cometa proseguirà il suo cammino sfiorando il nostro pianeta: il 26 aprile si registrerà il massimo avvicinamento alla Terra, a circa 73 milioni di km di distanza. Un passaggio del tutto sicuro e privo di rischi, che permetterà agli strumenti di raccogliere gli ultimi preziosi dati prima del suo allontanamento.

Cosa aspettarsi: le stime sulla luminosità

Il comportamento di questi corpi ghiacciati è notoriamente imprevedibile, tanto gli astronomi ricordano spesso con ironia che le comete assomigliano ai gatti: hanno la coda e fanno esattamente quello che vogliono. Attualmente, C/2025 R3 viaggia intorno a una magnitudine apparente di 4.4. Con l’approssimarsi del perielio, le previsioni più rosee suggeriscono che possa raggiungere una magnitudine di +3 o addirittura intensificarsi ulteriormente, diventando teoricamente percepibile a occhio nudo in cieli particolarmente bui. La struttura della sua coda, che secondo i recenti scatti fotografici si estende già per oltre 10 gradi nel cielo, mostra segni di una complessa attività gassosa che rende l’oggetto estremamente dinamico da monitorare notte dopo notte.

Guida all’osservazione: come e quando vederla

Il tempismo è un fattore critico per chi desidera catturare questa visione. Fino a circa il 19-20 aprile, la cometa offrirà le sue migliori performance per chi si trova nell’emisfero boreale. Il momento ideale per l’osservazione si colloca circa 45-60 minuti prima del sorgere del Sole. Bisogna volgere lo sguardo verso l’orizzonte Est-Nord/Est, in prossimità della costellazione di Pegaso. Sebbene la cometa si stia illuminando giorno per giorno, l’utilizzo di un buon binocolo (come un classico 10×50) o di un piccolo telescopio rimane lo strumento raccomandato per apprezzare appieno i dettagli della chioma e l’estensione della coda. È essenziale posizionarsi in un luogo buio, lontano dal bagliore delle luci cittadine e con l’orizzonte orientale libero da ostacoli naturali o artificiali. Superata l’ultima decade di aprile, l’oggetto si avvicinerà prospetticamente troppo al Sole, svanendo nel chiarore dell’alba per noi osservatori settentrionali e scivolando poi nei cieli dell’emisfero australe, per intraprendere il suo viaggio di non ritorno fuori dal nostro sistema planetario.