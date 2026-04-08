La genetica del dimagrimento: perché i farmaci GLP-1 non funzionano per tutti allo stesso modo

L’avvento degli agonisti del recettore del GLP-1, come la semaglutide e la tirzepatide, ha segnato una svolta epocale nella gestione clinica del sovrappeso e dell’obesità, offrendo opzioni terapeutiche un tempo inimmaginabili. Tuttavia, i medici hanno osservato fin da subito una marcata variabilità nella risposta dei pazienti: mentre alcuni perdono una percentuale significativa del proprio peso corporeo, altri mostrano risultati modesti o sono costretti a interrompere la terapia a causa di effetti collaterali debilitanti. Una nuova ricerca scientifica di vasta scala, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature e condotta da un team guidato da Adam Auton e dai ricercatori di 23andMe, ha finalmente iniziato a svelare le basi biologiche di queste differenze, individuando specifici predittori genetici che influenzano sia la perdita di peso che l’incidenza di nausea e vomito.

La scoperta della variante GLP1R e l’impatto sulla perdita di peso

Il cuore della ricerca si è concentrato su uno studio di associazione genome-wide (GWAS) che ha coinvolto oltre 27.885 partecipanti, i quali hanno riportato la propria esperienza con i farmaci GLP-1. Attraverso l’analisi del DNA, gli scienziati hanno identificato una variante specifica, nota come rs10305420, situata nel gene che codifica proprio per il recettore del GLP-1. Questa variante “missense” altera la sequenza aminoacidica della proteina ed è risultata significativamente associata a una maggiore efficacia del trattamento. In termini concreti, i portatori di questa variante genetica mostrano una riduzione del BMI superiore dello 0,641%, che si traduce in circa 0,76 kg di perdita di peso supplementare per ogni copia dell’allele dell’effetto ereditata.

Questa scoperta fornisce la prima prova genetica diretta che le variazioni nei geni bersaglio del farmaco contribuiscono alla variabilità interpersonale nella risposta clinica. Sebbene l’effetto di questa singola variante possa sembrare modesto su base individuale, la sua identificazione è fondamentale perché conferma che la biologia del recettore stesso determina quanto il corpo sarà sensibile all’azione di molecole come Ozempic o Wegovy. I ricercatori suggeriscono che questa mutazione possa influenzare la stabilità del peptide o il suo traffico all’interno della cellula, modulando la quantità di recettori disponibili sulla superficie cellulare per legarsi al farmaco.

Effetti collaterali e specificità della tirzepatide nel gene GIPR

Oltre alla perdita di peso, lo studio ha affrontato una delle sfide principali per la tollerabilità di questi trattamenti: gli effetti gastrointestinali. L’analisi ha rivelato che la predisposizione a nausea e vomito non è casuale, ma è parzialmente scritta nel codice genetico. I ricercatori hanno individuato associazioni che collegano le variazioni sia nel gene GLP1R che nel gene GIPR a questi disturbi. Un dato particolarmente interessante riguarda la tirzepatide, un farmaco che, a differenza della semaglutide, agisce come un doppio agonista bersagliando sia il recettore del GLP-1 che quello del polipeptide inibitore gastrico (GIP).

Nello specifico, è stata identificata una variante nel gene GIPR, chiamata rs1800437, che predice il rischio di vomito esclusivamente nei pazienti trattati con tirzepatide. Questa variante è nota per causare una parziale perdita di funzione del recettore GIP. Poiché il segnale del GIP sembra avere un ruolo nel mitigare gli effetti emetici indotti dall’attivazione del GLP-1, i pazienti con questa variante potrebbero avere una capacità ridotta di “tamponare” la nausea, esponendoli a un rischio significativamente maggiore di malessere gastrointestinale. Questi dati suggeriscono che in futuro i test genetici potrebbero aiutare a scegliere il farmaco più adatto per ogni individuo, minimizzando il rischio di abbandono della terapia.

Fattori non genetici e la complessità della risposta terapeutica

Nonostante l’importanza delle scoperte genetiche, lo studio sottolinea che il DNA è solo un pezzo di un puzzle molto più complesso. I ricercatori hanno infatti confermato che diversi fattori clinici e demografici rimangono predittori estremamente potenti dell’efficacia del trattamento. Ad esempio, la perdita di peso tende a essere maggiore nelle donne rispetto agli uomini e nelle persone senza una diagnosi preesistente di diabete di tipo 2. Anche l’età gioca un ruolo, con una modesta riduzione dell’efficacia per ogni decennio di vita in più, così come la dose specifica del farmaco e la durata della terapia.

Il modello predittivo complessivo sviluppato dal team, che integra caratteristiche demografiche, cliniche e genetiche, è stato in grado di spiegare circa il 25% della varianza nella perdita di peso. Questo indica che, sebbene la genetica offra spunti preziosi, la risposta ai farmaci GLP-1 è influenzata massicciamente dallo stile di vita, dal metabolismo basale e da altri fattori ambientali non ancora pienamente mappati. La ricerca evidenzia inoltre che le persone che sperimentano più nausea tendono spesso a perdere più peso, suggerendo una correlazione intrinseca tra l’intensità del segnale ormonale e i risultati metabolici.

Verso una medicina di precisione nel trattamento dell’obesità

I risultati di questo studio pongono le basi per un approccio di medicina di precisione nella lotta contro l’obesità. La capacità di stratificare i pazienti in base al loro profilo di rischio genetico potrebbe rivoluzionare la pratica clinica, consentendo ai medici di prevedere fin dall’inizio il “viaggio terapeutico” di una persona. Sapere in anticipo che un paziente ha un’alta probabilità genetica di soffrire di nausea severa con la tirzepatide, o che potrebbe beneficiare maggiormente della semaglutide, permetterebbe di personalizzare la scelta della molecola, il dosaggio iniziale e la velocità di escalation della dose.

Mentre la comunità scientifica continua a raccogliere dati longitudinali e a esplorare nuove varianti, questo lavoro rappresenta un passo avanti fondamentale. L’utilizzo di dati auto-riportati dai pazienti, integrati con cartelle cliniche elettroniche, si è dimostrato uno strumento potente per catturare informazioni sugli effetti collaterali che spesso sfuggono nei contesti clinici tradizionali. Il futuro del trattamento dell’obesità non sarà più basato su un approccio universale, ma su una strategia su misura che rispetti la biologia unica di ogni individuo.