La giovane Luna e le “Sette Sorelle” incorniciate dalle nuvole: è italiana la foto del giorno dalla NASA

Un’altra foto italiana è stata selezionata dalla NASA come APOD (Astronomy Picture of the Day), l’immagine astronomica del giorno (per il 24 aprile), che mostra la falce di Luna crescente sulle Dolomiti che brilla fra le nuvole in compagnia dell’ammasso stellare delle Pleiadi. Il riconoscimento si aggiunge alla lunga serie di APOD che ha al suo attivo l’astrofotografa Giorgia Hofer, di Vigo di Cadore (Belluno). Hofer ha anche catturato il fenomeno della luce cinerea, visibile pochi giorni dopo la Luna nuova e che accade perché, dopo avere illuminato la Terra, la luce del Sole viene proiettata verso la Luna. È così che, con il falcetto lunare, appare anche il resto del disco lunare.

La descrizione della foto

“Solitamente l’astrofotografo predilige i cieli sereni per riprendere in tutta la sua spettacolarità la volta celeste, ma non è sempre detto che le nuvole possono rovinare una ripresa fotografica”, osserva Hofer, descrivendo la foto. “La sera del 19 aprile 2026 – prosegue – ero pronta per riprendere una bellissima e stretta congiunzione tra la falcetta di Luna crescente e l’ammasso aperto delle Pleiadi, conosciute nella mitologia greca anche come ‘Sette Sorelle’“. Al contrario di altri gruppi di stelle visibili nel cielo notturno, “le Pleiadi sono realmente vicine tra loro, hanno un’origine comune e sono legate da forza di gravità, il che le rende un caso notevole fra gli oggetti osservabili dalla Terra”, dice ancora Hofer.

La foto è stata scattata da Lorenzago di Cadore. “Con pazienza – racconta l’astrofotografa – ho atteso l’inizio del crepuscolo per riprendere la scena. Data la forte percentuale di umidità, dalle cime si innalzavano delle nuvole di condensa che mi hanno fatto temere di non riuscire ad osservare l’evento. Ma come spesso succede in questi casi, la fortuna ha voluto che le nuvole, che avrebbero potuto rovinare una ripresa, in questo caso abbiano creato la cornice perfetta per permettermi di immortalare questo bellissimo allineamento. Le nuvole in veloce movimento hanno avvolto come in un abbraccio la Luna e le Pleiadi, dando inoltre forma ad un bellissimo accenno di corona”. Quest’ultimo è il fenomeno che si osserva attorno alla Luna quando è velata da nubi sottili.

La descrizione della NASA

“In questa spettacolare immagine celeste vista dalla Terra, i bracci illuminati dal Sole di una falce di Luna sembrano abbracciare il debole lato notturno lunare. La singola esposizione teleobiettivo, che ha seguito il cielo, è stata catturata la notte del 19 aprile, quando la Luna, di soli due giorni, si trovava vicino al perigeo nella sua orbita ellittica. In quella data, la giovane Luna era anche vicina nel cielo al suggestivo ammasso stellare delle Pleiadi”, scrive la NASA, descrivendo lo scatto.

“Con la luce lunare attenuata dalle nuvole, le stelle sorelle delle Pleiadi si radunano sotto la brillante falce di Luna, visibili attraverso una debole ma colorata corona lunare. Il lato notturno lunare è illuminato dalla luce riflessa dalla Terra. Il bagliore cinereo della Luna, noto anche come “la vecchia Luna tra le braccia della giovane Luna”, tende ad essere più intenso durante la primavera nell’emisfero settentrionale. E per ora, l’orbita lunare la porta vicino alle stelle delle Pleiadi ogni mese nel cielo terrestre, sebbene le loro congiunzioni ravvicinate siano più facili da osservare quando la Luna è in fase crescente”, conclude la NASA.