La nuova frontiera della conoscenza a Reggio Calabria: il Planetarium Pythagoras trasforma l’orientamento dei giovani

Il panorama educativo italiano sta vivendo una fase di profonda metamorfosi e il territorio reggino si pone all’avanguardia di questo cambiamento grazie alla sinergia tra istituzioni scolastiche e poli scientifici d’eccellenza. Mentre proseguono senza sosta le attività legate al prestigioso Premio Cosmos studenti, il Planetario Metropolitano Pythagoras ha recentemente sancito la conclusione di un ciclo di percorsi formativi che hanno visto come protagonisti assoluti gli allievi di alcune delle realtà scolastiche più prestigiose della città. Il progetto ha coinvolto attivamente la classe III D del Liceo Classico Tommaso Campanella, la classe IV E del Liceo Scientifico Alessandro Volta e un nutrito gruppo del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, rappresentato dalle classi III N, III R e III T. Questi giovani hanno vissuto un’esperienza immersiva che va ben oltre la semplice didattica d’aula, trasformando la teoria astronomica in una competenza professionale tangibile e spendibile.

Il passaggio dai PCTO alla Formazione Scuola-Lavoro secondo le nuove direttive ministeriali

L’iniziativa si inserisce in un quadro normativo di recente introduzione che mira a rivoluzionare il rapporto tra i banchi di scuola e il mondo produttivo. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, il Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 ha infatti introdotto una significativa innovazione nel sistema educativo nazionale, trasformando i vecchi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, noti come PCTO, nella nuova dicitura di Formazione Scuola-Lavoro. Questo mutamento non è solo terminologico ma riflette l’obiettivo strategico di rafforzare il legame tra istruzione e realtà lavorativa, favorendo un orientamento più consapevole degli studenti attraverso un contatto diretto con le eccellenze del sapere. I progetti attuati al Planetarium, ciascuno della durata complessiva di quaranta ore, sono stati meticolosamente articolati in più fasi operative che hanno compreso la valutazione iniziale delle competenze, attività laboratoriali intensive e una verifica finale per certificare il percorso di crescita dei partecipanti.

La Società Astronomica Italiana e il ruolo strategico del Planetario Pythagoras

Il successo di questi percorsi è garantito dalla supervisione di una realtà storica e prestigiosa come la Società Astronomica Italiana. Eretta ad Ente Morale e riconosciuta come la più antica società scientifica europea, la SAIt rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la formazione e la promozione dell’astrofisica, essendo qualificata dal Ministero dell’Istruzione per la formazione dei docenti. La Società non si limita alla ricerca e alla divulgazione, ma cura con estremo rigore la responsabilità scientifica del Planetario, garantendo un aggiornamento costante delle metodologie didattiche e un’elevata qualità dei contenuti proposti. In questa cornice, il Planetario Metropolitano Pythagoras si conferma un’infrastruttura strategica per lo sviluppo culturale e formativo della Calabria, agendo in sinergia con gli enti scientifici per contrastare la povertà educativa e costruire una cittadinanza consapevole attraverso la diffusione della cultura scientifica.

Un ponte tra passato e futuro tra laboratori tecnologici e Musei Archeologici

Le attività didattiche non si sono limitate alla cupola del Planetario, ma hanno abbracciato una visione olistica del sapere. Gli studenti hanno infatti partecipato a incontri mirati presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, un’occasione preziosa per riscoprire le radici storiche della scienza e comprendere come l’osservazione del cielo abbia influenzato le civiltà antiche. Questo approccio ha permesso di valorizzare l’astronomia come disciplina trasversale, capace di connettere in modo armonico l’ambito scientifico e quello umanistico. Durante il percorso, i liceali hanno avuto accesso a strumentazioni tecnologiche avanzate, software specialistici e risorse multimediali di ultima generazione. Lavorando in piccoli gruppi secondo logiche collaborative, gli allievi hanno potuto affinare capacità di problem solving e autonomia operativa, confrontandosi direttamente con la gestione della strumentazione e le complessità della comunicazione scientifica moderna.

Generare valore pubblico per le giovani generazioni e il territorio reggino

L’esperienza vissuta dai ragazzi dei licei Campanella, Volta e Da Vinci rappresenta un modello virtuoso di integrazione tra il sistema educativo e la realtà territoriale, dimostrando come la collaborazione tra enti possa generare un reale valore pubblico. Il Planetario Pythagoras non è dunque solo un luogo di osservazione degli astri, ma un laboratorio di vita dove si coltivano le competenze utili sia per il proseguimento degli studi accademici sia per il futuro inserimento nel mondo del lavoro. Offrendo una visione integrata del sapere, il percorso di Formazione Scuola-Lavoro ha fornito agli studenti gli strumenti critici necessari per interpretare la complessità del presente, trasformando la curiosità verso l’infinito in una solida base professionale e umana che proietta i giovani talenti reggini verso le sfide tecnologiche e scientifiche dei prossimi anni.