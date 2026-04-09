La nuova Tesla che farà la storia: in arrivo il SUV elettrico compatto ideale per le città e ultra-economico per le famiglie

Il settore automobilistico sta vivendo ore di grande fermento a causa di alcune indiscrezioni trapelate da fonti vicine a Tesla. Secondo quanto riportato da un’inchiesta esclusiva, il colosso di Austin avrebbe avviato lo sviluppo di un nuovo SUV elettrico compatto destinato a posizionarsi in una fascia di prezzo sensibilmente inferiore rispetto all’attuale Model 3. Questa mossa segnerebbe un ritorno strategico verso la produzione di massa, proprio in un momento in cui l’azienda sembrava aver spostato tutto il suo interesse verso la robotica e i taxi a guida autonoma. Il progetto, ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, punta a democratizzare l’accesso alla mobilità elettrica con un veicolo che promette di essere più leggero, efficiente e, soprattutto, accessibile.

Caratteristiche tecniche e design del nuovo SUV compatto

Il nuovo modello non sarà una semplice variante economica dei veicoli esistenti, ma una piattaforma totalmente nuova. Le indiscrezioni indicano che il veicolo avrà una lunghezza di circa 4,28 metri, risultando significativamente più corto rispetto ai 4,75 metri della Model Y. Per contenere i costi di produzione e raggiungere un prezzo di vendita competitivo, Tesla avrebbe pianificato l’utilizzo di un singolo motore elettrico e di un pacco batterie più piccolo rispetto agli standard attuali.

Questa scelta tecnica porterà a una riduzione del peso complessivo del veicolo, stimato intorno a 1,5 tonnellate, contro le 2 tonnellate della Model Y. Sebbene l’autonomia chilometrica possa essere inferiore rispetto ai modelli di fascia alta, l’obiettivo è offrire un’efficienza urbana senza pari. Tesla avrebbe già iniziato a consultare i fornitori per discutere le specifiche dei componenti e i nuovi processi produttivi necessari per realizzare quella che molti già definiscono la Tesla economica attesa da anni.

Prezzo e strategie di produzione globale tra Cina ed Europa

Uno dei punti cardine di questo nuovo progetto è il listino prezzi. L’obiettivo di Elon Musk sarebbe quello di lanciare il veicolo a un prezzo sostanzialmente inferiore ai 34.000 dollari, la base di partenza attuale in mercati chiave come quello cinese. Raggiungere questa soglia permetterebbe a Tesla di competere direttamente con i produttori asiatici che stanno inondando il mercato con modelli elettrici low-cost. La produzione iniziale dovrebbe concentrarsi nella Giga Shanghai, il centro nevralgico dell’efficienza produttiva di Tesla, ma i piani a lungo termine prevedono un’espansione delle linee di assemblaggio anche negli Stati Uniti e in Europa.

L’adozione di nuove tecniche costruttive, come l’evoluzione del processo di unboxing presentato durante l’Investor Day del passato, sarà fondamentale per tagliare i costi di assemblaggio del 50%. Tuttavia, gli esperti avvertono che la produzione difficilmente prenderà il via prima della fine del 2026 o dell’inizio del 2027, dato lo stato embrionale del progetto.

Il cambio di rotta: dal Robotaxi al ritorno del conducente umano

Questa notizia rappresenta una parziale sorpresa per gli osservatori, specialmente dopo che nel 2024 Tesla aveva apparentemente cancellato il progetto di un’auto economica per puntare tutto sul Cybercab e sulla guida autonoma totale. Sembra che la realtà del mercato e le barriere normative sulla guida senza conducente abbiano spinto l’azienda a riconsiderare l’importanza di un modello guidato dall’uomo. Il nuovo SUV compatto potrebbe infatti servire a un doppio scopo: offrire un’opzione economica ai guidatori tradizionali e fungere contemporaneamente da base hardware per la futura flotta di robotaxi.

Il ritorno a un veicolo “entry-level” suggerisce che Tesla riconosca la necessità di volumi di vendita elevati per sostenere i massicci investimenti in intelligenza artificiale e supercomputer. In un mercato automobilistico sempre più frammentato, possedere un modello che possa attrarre la classe media globale è una polizza assicurativa necessaria per mantenere la leadership tecnologica conquistata nell’ultimo decennio.