La rivoluzione dei Cybercab: Tesla avvia ufficialmente la produzione del robotaxi senza volante | VIDEO

Il futuro della mobilità elettrica e autonoma ha ufficialmente varcato la soglia della catena di montaggio, segnando un punto di svolta per l’industria automobilistica globale. Elon Musk ha annunciato l’inizio della produzione del Cybercab, il rivoluzionario robotaxi di Tesla sprovvisto di volante e pedali, attraverso una serie di video promozionali pubblicati sul X che mostrano i primi esemplari uscire dagli stabilimenti della Giga Texas. Questa accelerazione arriva all’indomani di una trimestrale record che ha visto la casa automobilistica superare le aspettative degli analisti con un utile netto di 477 milioni di dollari nel primo trimestre dell’anno. Quello che fino a poco tempo fa sembrava un progetto ambizioso destinato al 2027 è ora una realtà industriale concreta, pronta a invadere le strade cittadine con una flotta di veicoli autonomi dal design futuristico e una carrozzeria dorata. L’avvio della produzione di massa, previsto entro la fine del 2026 insieme al camion elettrico Tesla Semi, conferma la volontà dell’azienda di dominare il settore del trasporto automatizzato su larga scala.

Dall’anteprima alla catena di montaggio

Il passaggio dal concept alla realtà produttiva è avvenuto in tempi sorprendentemente brevi. Presentato per la prima volta nell’autunno del 2024, il Cybercab incarna la visione più estrema della guida autonoma secondo Tesla. Il veicolo, privo di comandi manuali tradizionali, è stato progettato esclusivamente per il servizio di trasporto passeggeri gestito dall’intelligenza artificiale. I video condivisi da Musk mostrano i veicoli muoversi in formazione, evidenziando una fluidità di manovra che è frutto dei test intensivi condotti negli ultimi mesi.

Già dallo scorso giugno, Tesla ha attivato un servizio sperimentale di robotaxi ad Austin, in Texas, riservato a una cerchia ristretta di utenti in “accesso anticipato”. Questo periodo di prova ha permesso di affinare il software di guida prima del via libera definitivo alla produzione. La conferma visiva dell’avanzamento dei lavori era arrivata a febbraio, quando una foto ufficiale ritraeva i dipendenti della Giga Texas festeggiare il primo esemplare uscito dalla linea di produzione, sancendo l’inizio di una nuova era industriale.

Un business alimentato dall’intelligenza artificiale

I risultati finanziari del primo trimestre hanno fornito il carburante necessario per spingere sull’acceleratore della produzione. Con profitti per 477 milioni di dollari, Tesla ha dimostrato di avere la solidità necessaria per sostenere il lancio contemporaneo di due modelli complessi come il Cybercab e il Tesla Semi. L’obiettivo dichiarato per il 2026 è la produzione di massa, un traguardo che punta a rendere il servizio di trasporto autonomo economicamente accessibile e scalabile.

L’integrazione della flotta nelle strade urbane non rappresenta un semplice aggiornamento del catalogo prodotti, ma un cambiamento strutturale del modello di business dell’azienda. Mentre i primi veicoli color oro iniziano a circolare per i test finali, l’attenzione si sposta ora sulla capacità di Tesla di integrare questi sistemi in contesti urbani sempre più complessi, eliminando definitivamente la necessità di un intervento umano alla guida.