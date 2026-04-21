La rivoluzione del granchio blu: l’Italia trasforma l’emergenza in un asset economico da esportazione

Il passaggio definitivo dall’emergenza alla gestione produttiva segna una svolta storica per l’economia del mare italiana. In occasione dell’apertura del Seafood Expo Global 2026 a Barcellona, la più prestigiosa vetrina europea dedicata al settore ittico, l’Italia ha presentato un piano ambizioso che vede il granchio blu protagonista di una metamorfosi radicale: da temibile predatore a preziosa risorsa economica. I dati presentati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) parlano chiaro e indicano che la strategia di contenimento sta dando frutti insperati, con quasi 1500 tonnellate commercializzate solo nell’ultimo trimestre del 2025 e un volume di export in costante crescita verso i mercati internazionali più esigenti.

Il piano strategico e la visione del Commissario Straordinario

Il fulcro di questa trasformazione risiede nel piano straordinario approvato dal MASE e dal MASAF, un progetto nato per tutelare la biodiversità lagunare e le eccellenze produttive come la vongola verace, duramente colpite negli anni passati. A guidare questa transizione è il Commissario Straordinario per l’emergenza Granchio Blu, Enrico Caterino, il quale ha delineato con chiarezza il nuovo paradigma operativo durante la manifestazione catalana. Caterino ha dichiarato testualmente: “L’obiettivo non è più l’eradicazione totale, biologicamente complessa se non impossibile, ma la convivenza con questa specie, attraverso la gestione scientifica e integrata del fenomeno che garantisca una sostenibilità ambientale ed economica durature. Grazie alla pesca intensiva selettiva e alla sperimentazione di macchinari dissuasori nelle lagune, stiamo riuscendo proteggere le nostre aree di produzione tradizionale. La creazione di una filiera dell’edibile e l’avvio dell’export sono i tasselli finali che permettono di trasformare un predatore in una voce positiva per il bilancio della nostra industria ittica, garantendo la sopravvivenza economica di migliaia di pescatori.”

Innovazione tecnologica e barriere all’avanguardia per la tutela delle lagune

La difesa delle aree produttive del Delta del Po non si affida più solo a metodi tradizionali, ma introduce soluzioni di tecnologia avanzata progettate per un riequilibrio ecologico mirato. Il cuore della nuova linea di difesa include la sperimentazione e l’installazione di dissuasori acustici a ultrasuoni e barriere elettriche a basso voltaggio. Questi strumenti, studiati per allontanare i predatori senza interferire con l’ecosistema locale, rappresentano una frontiera innovativa nella gestione delle specie aliene. Parallelamente a questi sistemi tecnologici, è stata avviata la posa di barriere fisiche meccaniche, come griglie a maglia stretta e reti rinforzate, collocate strategicamente per impedire la risalita massiva del granchio verso i siti di semina dei molluschi. Questa fase operativa è stata condotta sotto la supervisione scientifica dei ricercatori dell’ISPRA, garantendo che ogni intervento rispetti i parametri di sicurezza ambientale richiesti dal Ministero dell’Ambiente.

Pesca selettiva e diversificazione dell’acquacoltura italiana

L’approccio estrattivo ha subito un’evoluzione metodologica fondamentale, passando a una pesca selettiva intensiva che punta a massimizzare le catture del granchio blu minimizzando il cosiddetto by-catch, ovvero la cattura accidentale di specie protette. Le marinerie del Nord Adriatico utilizzano oggi attrezzature modificate, come nasse a geometria variabile e trappole specifiche, che consentono un monitoraggio biosistemico costante e una mappatura in tempo reale della densità della popolazione invasiva. Oltre al prelievo mirato, il piano incentiva con forza la diversificazione in acquacoltura. Molte imprese stanno infatti orientando la produzione verso specie più resilienti, come l’ostrica concava, selezionando ceppi genetici capaci di resistere sia agli attacchi dei predatori sia agli effetti del cambiamento climatico, garantendo così una maggiore stabilità al reddito delle cooperative locali.

La nascita di una filiera edibile e l’espansione sui mercati mondiali

La vera vittoria economica si riflette nei numeri relativi alla commercializzazione. Delle oltre 3.700 tonnellate catturate tra aprile e novembre 2025 in Veneto ed Emilia Romagna, quasi 1.500 sono entrate nel circuito commerciale, un dato che triplica i risultati dell’anno precedente. Il MASAF ha confermato l’apertura di solidi canali di esportazione verso gli Stati Uniti e l’Asia, aree dove il consumo di questo crostaceo è radicato e la domanda è storicamente elevata. Anche sul fronte interno la risposta è stata vigorosa, grazie ad accordi siglati con l’industria conserviera per la produzione di polpa di granchio surgelata e semilavorati destinati al comparto HoReCa. Questo sbocco commerciale garantito è fondamentale per sostenere il reddito dei pescatori e trasformare quella che era una calamità ambientale in un prodotto gastronomico di pregio.

Il Sistema Italia alla conquista del Seafood Expo Global

Il modello di resilienza italiano è stato il baricentro della partecipazione nazionale a Barcellona, dove il MASAF guida una delegazione imponente composta da 93 aziende e sette regioni: Emilia-Romagna, Marche, Campania, Toscana, Sardegna, Liguria e Calabria. Questa presenza massiccia, sostenuta dai fondi del FEAMPA 2021-2027, dimostra come la gestione intelligente delle sfide ambientali possa diventare un volano di competitività per la Blue Economy. L’industria ittica nazionale si conferma un pilastro del sistema Paese, capace di generare oltre 11 miliardi di euro di valore aggiunto complessivo e di garantire l’occupazione per 157 mila lavoratori, confermando che l’innovazione e la capacità di adattamento sono le chiavi per il futuro della pesca italiana.