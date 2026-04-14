La scalata di Amazon su Globalstar e la grande sfida a SpaceX per la connettività universale

La corsa allo spazio non si combatte più soltanto a colpi di lanci spettacolari e razzi riutilizzabili ma si è spostata su un terreno molto più concreto e strategicamente decisivo che riguarda le frequenze invisibili sopra le nostre teste. L’indiscrezione riguardante la manovra con cui Amazon sarebbe ormai vicina ad acquisire Globalstar rappresenta il punto di svolta definitivo in una competizione tecnologica che vede contrapposti i due uomini più ricchi del pianeta. Se fino a poco tempo fa il settore delle telecomunicazioni orbitali sembrava un feudo incontrastato di Elon Musk, la mossa di Jeff Bezos cambia radicalmente le regole del gioco trasformando quella che era una rincorsa tecnologica in una vera e propria guerra per la sovranità dei dati globali.

La strategia di Jeff Bezos dietro l’integrazione con Project Kuiper

L’acquisizione di Globalstar non deve essere letta come un semplice acquisto di infrastrutture fisiche ma come il tentativo di Amazon di colmare un divario temporale e burocratico che stava diventando incolmabile. Il colosso dell’e-commerce sta portando avanti da anni il proprio piano denominato Project Kuiper con l’obiettivo di lanciare migliaia di piccoli satelliti in orbita bassa per fornire internet a banda larga. Tuttavia la superiorità di Starlink in termini di numero di satelliti già operativi ha costretto Bezos a cercare una scorciatoia strategica. Integrando la rete già esistente di Globalstar Amazon non solo ottiene immediatamente una costellazione funzionante ma entra in possesso di una rete di stazioni a terra e di autorizzazioni internazionali già approvate che richiederebbero decenni per essere ottenute da zero. Questo permette ad Amazon di trasformare il proprio servizio in un ecosistema ibrido capace di offrire sia la banda larga ad alta velocità che i servizi a bassa latenza necessari per la gestione della logistica globale e dei servizi cloud di AWS.

Il tesoro nascosto delle frequenze e la rivoluzione Direct-to-Cell

Il vero segreto che rende Globalstar una preda così appetibile risiede nelle sue licenze per lo spettro radio in particolare nelle bande L e S che sono considerate le più pregiate per la comunicazione satellitare moderna. A differenza delle frequenze utilizzate per le parabole domestiche queste bande hanno la capacità di comunicare direttamente con i dispositivi mobili senza la necessità di hardware esterno ingombrante. Questa tecnologia nota come Direct-to-Cell rappresenta la nuova frontiera degli smartphone dove ogni dispositivo potrà agganciarsi al satellite in caso di assenza di segnale terrestre. Acquisendo queste licenze Amazon si garantisce il controllo su una risorsa scarsa e non replicabile impedendo di fatto ad altri concorrenti di entrare nel mercato con la stessa facilità. Si tratta di una mossa che punta direttamente al cuore del business di SpaceX la quale è costretta a stringere accordi con i singoli operatori telefonici per utilizzare le loro frequenze mentre Amazon agirebbe come un operatore globale indipendente e proprietario dell’intera infrastruttura.

L’intricata alleanza con Apple e il paradosso della convivenza spaziale

Uno degli aspetti più complessi e meno discussi dell’operazione riguarda il legame indissolubile tra Globalstar e Apple. Il gigante di Cupertino ha investito miliardi di dollari per assicurarsi che i propri iPhone potessero utilizzare la rete satellitare per i servizi di emergenza arrivando a occupare gran parte della capacità operativa della rete attuale. Se l’acquisizione da parte di Amazon dovesse concludersi si verificherebbe una situazione senza precedenti in cui una Big Tech controlla l’infrastruttura vitale di un suo diretto concorrente. Tuttavia gli esperti di settore suggeriscono che dietro le quinte sia in corso una negoziazione per mantenere una forma di neutralità della rete spaziale. Apple ha bisogno della stabilità che solo un partner finanziariamente solido come Amazon può garantire a Globalstar mentre Amazon ha tutto l’interesse a mantenere Apple come cliente di alto profilo per ammortizzare i costi di gestione della rete. Questa convivenza forzata potrebbe portare alla nascita di uno standard comune per la messaggistica satellitare eliminando le barriere tra diversi sistemi operativi.

Impatti geopolitici e il futuro del mercato satellitare globale

L’unione tra le risorse di Amazon e il patrimonio di licenze di Globalstar sposta l’asse del potere tecnologico lontano dai tradizionali operatori di telecomunicazioni terrestri. In un mondo dove la connettività è considerata un bene di prima necessità il controllo di una rete che non conosce confini nazionali e che non può essere oscurata facilmente dai governi locali assume una valenza politica enorme. Jeff Bezos sta costruendo un impero che non si limita più a vendere prodotti o servizi cloud ma che diventa il fornitore dell’ossigeno digitale per l’intera popolazione mondiale. La sfida a Elon Musk non è dunque solo commerciale ma riguarda chi stabilirà le regole della comunicazione del futuro nel passaggio critico verso il 6G. Mentre il mercato osserva con attenzione le fluttuazioni dei titoli in borsa la realtà è che siamo di fronte alla nascita di un duopolio spaziale che potrebbe governare il flusso di informazioni del pianeta per i prossimi decenni rendendo la connessione satellitare non più un’eccezione per aree remote ma lo standard quotidiano per ogni cittadino della Terra.