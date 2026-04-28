La svolta green dei Data Center in Lombardia: Neoen inaugura Arena Po, il primo impianto fotovoltaico italiano per Equinix

L’integrazione tra la domanda energetica del settore tecnologico e la produzione da fonti sostenibili segna oggi un punto di svolta fondamentale nel panorama industriale italiano. Neoen, realtà di spicco tra i produttori indipendenti di energia rinnovabile a livello globale, ha ufficialmente inaugurato ad Arena Po, in provincia di Pavia, il suo primo impianto fotovoltaico operativo sul territorio italiano. Questa infrastruttura non rappresenta solo un traguardo simbolico per l’azienda francese, ma costituisce il pilastro di un accordo di fornitura strategico con Equinix, leader mondiale nelle infrastrutture digitali. L’attivazione di questo sito in Lombardia si inserisce in una visione di lungo periodo che mira a coniugare l’espansione del settore dei data center con la necessità impellente di ridurre l’impronta carbonica del comparto digitale.

L’impatto ambientale e tecnico del nuovo impianto fotovoltaico di Arena Po

Situato nel cuore della pianura lombarda, il nuovo parco solare di Arena Po vanta una potenza di 7,4 MWp ed è entrato pienamente a regime all’inizio del 2026. Le stime produttive indicano che l’infrastruttura sarà in grado di generare annualmente circa 11,9 GWh di elettricità pulita, un volume che corrisponde al fabbisogno energetico di circa 8.000 persone. Oltre al dato puramente energetico, è il valore ecologico a definire l’importanza del progetto: grazie a questa attivazione, si stima che verranno evitate circa 3.300 tonnellate di emissioni di CO₂ ogni anno. Questo risultato contribuisce in modo diretto agli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) con orizzonte al 2030, rafforzando la capacità di generazione da fonti rinnovabili nel Nord Italia.

Il Power Purchase Agreement tra Neoen ed Equinix per la decarbonizzazione dei dati

Il progetto di Arena Po non è un’iniziativa isolata, ma rappresenta la prima tessera di un mosaico più ampio. L’energia prodotta dal sito pavese rientra infatti in un Power Purchase Agreement (PPA) decennale da 53 MW siglato tra Neoen ed Equinix nel novembre 2024. Questo accordo di acquisto di energia a lungo termine copre un intero portafoglio di progetti solari situati strategicamente vicino ai poli tecnologici di Milano e Genova. Si tratta della quinta collaborazione di questo tipo tra le due società in Europa negli ultimi anni, per una capacità complessiva contrattualizzata di 210 MW, che include anche importanti parchi eolici in Finlandia. L’obiettivo comune è garantire che la crescita esponenziale dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali non comprometta gli impegni climatici, fornendo energia pulita direttamente alle reti che alimentano le infrastrutture critiche del Paese.

La crescita di Neoen in Italia e la pipeline dei futuri progetti rinnovabili

L’inaugurazione lombarda funge da catalizzatore per la strategia di espansione di Neoen in Italia. Attualmente, la società ha raggiunto una capacità totale di 120 MW tra impianti già in esercizio e cantieri in fase di costruzione. Tuttavia, le ambizioni del gruppo sono molto più vaste: con team operativi distribuiti tra Brescia, Modena, Roma e Milano, Neoen sta sviluppando una pipeline di progetti che ammonta a ben 2,3 GW. Tale portafoglio comprende non solo nuovi sviluppi nel campo del fotovoltaico, ma anche avanzati sistemi di accumulo a batteria (BESS), fondamentali per stabilizzare la rete elettrica nazionale e massimizzare l’efficienza delle energie intermittenti. A livello globale, l’azienda fondata nel 2008 punta a installare altri 10 GW entro il 2030, partendo da una base attuale di 9,3 GW gestiti in tre continenti.

Le dichiarazioni dei protagonisti sulla nuova frontiera dell’energia pulita

Il successo dell’operazione di Arena Po è stato commentato dai vertici delle aziende coinvolte, che hanno sottolineato l’importanza della cooperazione tra produttori di energia e grandi consumatori industriali. Andrea Bartolini e Daniele Lucchi, Co-Managing Directors di Neoen Italia, hanno dichiarato congiuntamente: “Siamo orgogliosi di inaugurare il nostro primo impianto fotovoltaico in Italia, il primo di molti altri che verranno. Desideriamo ringraziare i nostri partner, il cui impegno e la cui dedizione hanno reso possibile questo risultato. Siamo lieti di celebrare questo traguardo insieme a Equinix e di poter ora fornire loro energia pulita a prezzi competitivi, a supporto della loro crescita”.

Dal punto di vista dell’utilizzatore finale, Emanuela Grandi, Managing Director di Equinix Italia, ha dichiarato: “Mentre l’AI sta determinando una domanda senza precedenti di infrastrutture digitali, la nostra partnership con Neoen riflette il nostro impegno nel minimizzare il nostro impatto ambientale e nel supportare gli obiettivi climatici dei nostri clienti. Siamo orgogliosi che le nostre attività in Italia siano già alimentate al 100% da energia rinnovabile e questo progetto rafforza ulteriormente il nostro percorso verso una copertura globale al 100% da fonti rinnovabili entro il 2030. Inoltre, ci consente di espandere la nostra presenza di data center in Italia contribuendo direttamente agli sforzi di decarbonizzazione del Paese e aggiungendo nuova capacità di generazione pulita alle reti locali”.

In conclusione, Louis de Sambucy, Regional CEO Europe di Neoen, ha affermato: “Questo traguardo testimonia l’eccellenza del team italiano e la solidità della nostra collaborazione con Equinix, alla quale oggi forniamo energia in tre Paesi. È una chiara dimostrazione che la crescita dei data center e le energie rinnovabili possono procedere di pari passo. Guardiamo con entusiasmo a nuove opportunità in Italia e in tutta Europa per fornire energia pulita a prezzi competitivi e soluzioni innovative ai nostri clienti.”

Profilo di un leader globale: l’esperienza internazionale di Neoen

Il debutto italiano di Neoen poggia su una solida esperienza internazionale nella gestione di asset energetici di grandi dimensioni. Tra gli impianti di punta gestiti dal gruppo figurano il Western Downs Green Power Hub in Australia, che ospita il più grande impianto fotovoltaico del Paese da 460 MWp, e la Collie Battery, uno dei sistemi di accumulo più potenti al mondo. L’azienda opera attivamente anche in Europa, con il parco solare di Cestas in Francia e il parco eolico di Mutkalampi in Finlandia. Con circa 200 asset distribuiti a livello globale, Neoen si conferma un attore centrale nella transizione energetica, portando in Italia competenze tecniche d’avanguardia per supportare la creazione di una rete elettrica sempre più decarbonizzata e resiliente.