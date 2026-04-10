L’Associazione Tuscolana di Astronomia porta in scena “Longitudine – Dal naufragio alla scoperta”

Per tutti gli appassionati di teatro e scienza, si avvicina un appuntamento da non perdere: lo spettacolo “Longitudine – Dal naufragio alla scoperta“, una commedia in due atti, intensa e coinvolgente, che intreccia storia, scienza, tecnologia e cultura. La prima assoluta dello spettacolo teatrale, progettato e realizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) e – in particolare – dal suo gruppo di lavoro “Divulgazione e didattica sperimentale per il pensiero critico”, è prevista sabato 18 aprile alle ore 18:00 al teatro “Giovanni Falcone” di Grottaferrata (in via Garibaldi, 17, Grottaferrata, RM).

A salire sul palco saranno i giovani attori e le giovani attrici della compagnia teatrale “Neuroni in scena”, costituita informalmente dall’Associazione Tuscolana di Astronomia con l’obiettivo di ideare e portare sul palco spettacoli per avvicinare il pubblico alla conoscenza del metodo scientifico. “Longitudine – Dal naufragio alla scoperta”, il primo spettacolo targato “Neuroni in scena”, è una commedia divulgativa liberamente ispirata al libro “Longitudine. La vera storia della scoperta avventurosa che ha cambiato l’arte della navigazione” di Dava Sobel.

I dettagli

Di cosa parla lo spettacolo teatrale “Longitudine – Dal naufragio alla scoperta”? “La commedia racconta, attraverso dialoghi e momenti poetici sulle note del pianoforte, la lunga e complessa storia della ricerca di un metodo affidabile per il calcolo della longitudine in mare – spiega l’esperto dell’ATA Emilio Sassone Corsi – Per secoli la conoscenza imprecisa della propria posizione rappresentò un enorme problema per i naviganti e fu causa di naufragi devastanti e di perdita di intere flotte. Scienziati, astronomi, artigiani e sognatori si cimentarono nell’impresa di determinare la longitudine: da Galileo e Newton a Halley e Bradley, fino a John Harrison, l’uomo che con il suo ingegno e la sua tenacia riuscì a risolvere il problema scientifico e a cambiare per sempre il volto della navigazione”.

“Longitudine – Dal naufragio alla scoperta” non è quindi solo un racconto teatrale emozionante, ma è un viaggio nel tempo alla scoperta delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, da sempre intimamente connesse alle vicende economiche e sociali; una storia appassionante di un uomo tenace, brillante e creativo che ha rivoluzionato la navigazione e che ha cambiato per sempre la nostra relazione con il mare e con il tempo.

“Lo spettacolo accompagna il pubblico nelle tappe del cammino della conoscenza, non si limita a comunicare il risultato scientifico; racconta, passo dopo passo, il percorso verso la scoperta scientifica collocandola nel contesto socioculturale in cui è nata e utilizzando la forma della commedia e le emozioni uniche che solo il teatro sa regalare al pubblico”, aggiunge l’esperto dell’ATA Cesare Pagano.

Gli autori del testo dello spettacolo “Longitudine – Dal naufragio alla scoperta” sono Antonella Marino, Cesare Pagano, Dino Pellegrini, Giuseppe Purpura ed Emilio Sassone Corsi.