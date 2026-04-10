Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 10 maggio

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 10 maggio. Nella prima settimana, viene indicato il ritorno del maltempo, con precipitazioni e temperature oltre la media su gran parte del Paese. Nella settimana successiva, le precipitazioni dovrebbero riportarsi nella media, mentre le temperature resteranno al di sopra della media su tutto il Paese. Ecco i dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

13 – 19 Aprile 2026

Nella prima settimana, il regime prevalente vede una circolazione depressionaria che interesserà il Mar Libico coinvolgendo gran parte del nostro Paese. In questo contesto le precipitazioni, con buona probabilità, saranno al di sopra della media su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, regioni meridionali e Isole Maggiori mentre sul resto del Nord e sulla Toscana i quantitativi di pioggia saranno quelli tipici del periodo. Le temperature si manterranno nei range tipici su Valle d’Aosta, Abruzzo, Sardegna e Sicilia; anomalia positiva invece per il resto del Paese, più decisa al Centro peninsulare e sulle altre regioni del Nord.

20 – 26 Aprile 2026

Nella seconda settimana, torna una circolazione mediamente occidentale, caratterizzata quindi da masse d’aria più umide ma miti. Questo possibile regime non sembra caratterizzato da particolari anomalie delle precipitazioni con quantitativi che dovrebbero essere quelle tipici della terza decade del mese di aprile. Le temperature, invece, continuano a mostrare un probabile segnale al di sopra della media, ora esteso a tutto il Paese.

27 Aprile – 3 Maggio 2026

La terza settimana, rispetto alla precedente, non mostra particolari variazioni della possibile circolazione prevalente sull’Italia; in questo contesto le precipitazioni continuano quindi a indicare un andamento neutro con valori allineati a quelli medi del periodo, mentre il campo termico continua a mostrare un andamento caratterizzato da un’anomalia positiva su tutto il territorio.

4 – 10 Maggio 2026

Nella quarta settimana aumenta l’incertezza a causa della distanza temporale e, sebbene il modello sub-stagionale individui sul nostro Paese un possibile regime mediamente sud-occidentale più umido e mite e quindi tendenzialmente anche caratterizzato da una maggiore instabilità, non si segnalano possibili scostamenti significativi dei valori cumulati di precipitazione. Con la sola esclusione della Sicilia, dove il quadro termico potrebbe indicare valori tipici del periodo, continua sul resto d’Italia una possibile anomalia positiva delle temperature.