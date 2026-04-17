Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 17 maggio

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 17 maggio. Il mese di aprile sembra concludersi con un’Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico, con condizioni anticicloniche al Centro-Sud, mentre al Nord prevarrà, nella prima settimana, una circolazione depressionaria e nella seconda settimana, correnti sudoccidentali umide. Ciò che sarà uniforme su tutto il territorio nazionale sono le temperature oltre la norma, salvo la prima settimana, quando saranno nella media al Nord. Di seguito, i dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

20 – 26 Aprile 2026

La prima settimana appare caratterizzata da una circolazione depressionaria che influenzerà gran parte dell’Europa centrorientale e che lambirà anche il nostro Triveneto e il Mar Adriatico, mentre sul versante tirrenico domina un regime prevalentemente anticiclonico. Ne deriverà un regime precipitativo al di sopra della media del periodo al Nord-Est ed aree costiere adriatiche, mentre al Nord-Ovest, coste tirreniche, Isole Maggiori e Calabria saranno decisamente al di sotto; generalmente in linea invece sul resto del Paese. Per quanto invece attiene alle temperature, si ritiene che saranno in linea con la media del periodo al Nord ed al di sopra al Centro-Sud.

27 Aprile – 3 Maggio 2026

Nella seconda settimana, la circolazione sul Mediterraneo, e quindi anche sul nostro Paese, sembra mutare verso un regime di correnti sudoccidentali umide, che però al Centro-Sud presenteranno una moderata curvatura anticiclonica. Ne deriveranno regimi precipitavi in linea con la media del periodo al Nord e leggermente al di sotto al Centro-Sud. Le temperature, invece, saranno ovunque al di sopra della media del periodo.

4 – 10 Maggio 2026

Nella terza settimana, analogamente alla precedente, potrebbe persistere un regime sud-occidentale ancora caratterizzato da valori termici al di sopra della media; anche la piovosità potrebbe essere quella tipica della prima decade di maggio, a parte un lieve segnale oltre i range tipici che potrebbe interessare la catena alpina.

11 – 17 Maggio 2026

Nella quarta settimana, sebbene aumenti l’incertezza anche a causa della distanza temporale, il modello sub-stagionale sembra indicare una circolazione mediamente occidentale con possibili cumulati tipici del periodo, al più al di sotto della media per la sola Sardegna; le temperature continuano a mostrare una possibile anomalia positiva su tutto il Paese.