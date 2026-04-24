Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 24 maggio

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 24 maggio, in cui viene evidenziato come il mese di aprile si chiuderà con un regime ciclonico sul versante adriatico, dove sono attese precipitazioni oltre la media e temperature al di sotto, così come sulle regioni del Nord-Est. Previste correnti instabili anche nella prima settimana piena di maggio, mentre solo dalla seconda settimana è previsto l’instaurarsi di un regime anticiclonico sul Paese. Ecco i dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

27 Aprile – 3 Maggio 2026

La prima settimana si presenta caratterizzata da un regime prevalentemente ciclonico sul versante adriatico, preceduto da un regime anticiclonico, immediatamente ad ovest del Paese. Ne conseguirà un regime pluviometrico al di sopra della media del periodo lungo le coste adriatiche, al di sotto su arco alpino ed aree costiere tirreniche, generalmente in linea sul resto del Paese. Le temperature, invece, si presenteranno al di sopra della media del periodo sulla Sardegna, leggermente al di sotto su Nord-Est e regioni adriatiche centrali, generalmente in linea sul resto del Paese.

4 – 10 Maggio 2026

Nella seconda settimana pare delinearsi invece un regime di correnti umide sudoccidentali, moderatamente instabili che porteranno i quantitativi di precipitazione all’interno del range medio del periodo. Anche le temperature in generale saranno nella media del periodo, ad eccezione al più della Sardegna e coste tirreniche centrali, dove potranno essere anche al di sopra.

11 – 17 Maggio 2026

Pare iniziare a delinearsi, nella terza settimana, un regime leggermente anticiclonico su tutto il Paese, con ancora i regimi pluviometrici in linea con la media del periodo, mentre le temperature si porteranno al di sopra.

18 – 24 Maggio 2026

Nell’ultima settimana, pare rafforzarsi il regime anticiclonico iniziato a delinearsi nella settimana precedente, con i regimi pluviometrici che si portano gradualmente al di sotto della media del periodo e le temperature che risalgono ulteriormente consolidandosi al di sopra della media del periodo.