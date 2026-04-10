Le raffinerie cinesi acquistano petrolio iraniano a prezzi maggiorati per la prima volta dopo anni

Per la prima volta dal 2022, le raffinerie indipendenti cinesi, conosciute come “teiere”, hanno deciso di acquistare petrolio iraniano a prezzi superiori rispetto al Brent, il punto di riferimento per il mercato globale. Questo cambiamento significativo nel comportamento commerciale delle raffinerie cinesi arriva dopo una serie di eventi geopolitici e economici che hanno alterato i flussi del mercato del petrolio. Le nuove dinamiche di prezzo si sono verificate in un periodo di forte incertezza, alimentato dalla guerra in corso in Medio Oriente e dalle politiche economiche globali che hanno modificato la domanda di greggio e il prezzo dei carburanti.

Il petrolio iraniano, storicamente scambiato a prezzi inferiori rispetto al Brent a causa delle sanzioni internazionali, ha visto un rialzo che ha sorpreso il mercato. Questo cambiamento è avvenuto in un contesto di calo dei prezzi globali, con il Brent che ha subito una flessione del 13% la scorsa settimana. Nonostante il calo, le raffinerie cinesi sono tornate ad acquistare il petrolio iraniano con un premio di circa 1,50-2 dollari al barile rispetto al Brent, segnando un’inversione rispetto alla tradizionale pratica di sconto.

L’impatto della sospensione delle sanzioni sull’India

La decisione di Washington di sospendere temporaneamente le sanzioni sul petrolio iraniano ha avuto un impatto diretto sui mercati asiatici, in particolare in India, che si appresta a ricevere il suo primo carico di petrolio iraniano in sette anni. Questo cambiamento è stato reso possibile dall’impatto della guerra in Medio Oriente, che ha ostacolato le rotte di approvvigionamento attraverso lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più cruciali per il commercio globale di petrolio.

Con l’allentamento delle sanzioni, l’India ha colto l’opportunità di rifornirsi di petrolio iraniano a prezzi più competitivi, aumentando così la domanda di greggio dalla regione. Questo rialzo della domanda ha, a sua volta, incentivato le raffinerie cinesi a competere per il petrolio iraniano, soprattutto con carichi immediati, aumentando ulteriormente i prezzi rispetto al Brent.

La risposta delle raffinerie cinesi e l’effetto sugli approvvigionamenti

Le raffinerie indipendenti cinesi, che avevano già beneficiato di maggiori quote di importazione di greggio grazie alle politiche di Pechino, hanno spinto per l’acquisto immediato di carichi di petrolio iraniano. Questo è accaduto dopo che i prezzi del Brent sono crollati, abbassando i costi di approvvigionamento e migliorando i margini di raffinazione. Grazie a questi minori costi, le raffinerie cinesi sono state in grado di compensare i costi più elevati del petrolio iraniano e hanno cercato di ottenere carburante a prezzi competitivi per il mercato interno.

La politica di Pechino ha incoraggiato questo tipo di approccio, con l’ente di pianificazione statale che ha esortato le raffinerie a non ridurre i tassi di lavorazione. Ciò ha avuto come risultato il miglioramento dei margini di raffinazione, una condizione favorevole per le raffinerie che hanno cercato petrolio iraniano per sfruttare l’andamento positivo dei prezzi dei carburanti sul mercato interno.

Il contesto geopolitico e il futuro dei mercati energetici

Il conflitto in Medio Oriente ha avuto un impatto significativo sulle dinamiche del mercato energetico, in particolare per quanto riguarda le rotte di approvvigionamento e la sicurezza del traffico nel Golfo Persico. La guerra in corso ha reso incerto l’approvvigionamento di greggio attraverso lo Stretto di Hormuz, che è rimasto in gran parte bloccato. Questo ha spinto alcuni paesi, come la Cina e l’India, a diversificare le loro fonti di approvvigionamento di petrolio, puntando sul greggio iraniano.

Con l’aumento degli acquisti di petrolio iraniano da parte di Cina e India, le raffinerie cinesi hanno dovuto adattarsi ai cambiamenti dei prezzi, affrontando sfide geopolitiche e economiche globali. L’incertezza del conflitto in Medio Oriente continuerà a influenzare le politiche dei principali attori del mercato energetico, mentre la Cina e l’India sembrano essere pronte a rafforzare ulteriormente i loro legami con l’Iran, a beneficio delle rispettive economie e strategie energetiche.