Le spettacolari immagini del satellite Meteosat-12 per celebrare la Giornata della Terra | VIDEO

Una giornata intera di immagini a colori reali del nostro pianeta per celebrare la “Giornata della Terra“. Le spettacolari immagini a corredo dell’articolo sono prodotte a partire dai dati del satellite Meteosat-12 di EUMETSAT, elaborati da Météo-France. Dal 1970, il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra. Per commemorare questa giornata dedicata all’ambiente, ecco una vista del nostro pianeta blu tramite gli strumenti del satellite Meteosat-12. In orbita a un’altitudine di circa 36.000 chilometri, Meteosat-12 è il primo satellite per immagini del programma MTG nella sua posizione chiave sopra l’equatore a 0 di longitudine, direttamente sopra il Golfo di Guinea.

Dalla sua posizione privilegiata, Meteosat-12 è la principale fonte di dati satellitari geostazionari in tempo quasi reale per Europa, Africa e gli oceani circostanti. I dati dei suoi strumenti vengono distribuiti ai servizi meteorologici nazionali degli stati membri di EUMETSAT e oltre, con un livello di dettaglio e tempestività migliorati, nonché nuove osservazioni come i dati sui fulmini, che offrono ai meteorologi ulteriore affidabilità nelle loro previsioni.

Meteosat-12

Lanciato il 13 dicembre 2022, Meteosat-12 scansiona l’intero disco terrestre ogni 10 minuti, fornendo dati con maggiore frequenza e dettaglio rispetto al suo predecessore. È dotato di due strumenti principali: il Flexible Combined Imager (FCI) e il Lightning Imager (LI). Il FCI fornisce dati di imaging con un numero doppio di canali spettrali rispetto al suo predecessore e con una risoluzione spaziale migliorata, offrendo viste più dettagliate di fenomeni meteorologici in rapida evoluzione come tempeste, nebbia e nubi in rapida formazione. Il satellite trasporta anche il LI, il primo strumento spaziale europeo in grado di rilevare fulmini in Europa e Africa, giorno e notte, aiutando i meteorologi a valutare lo sviluppo, l’intensità e il rischio di tempeste.

La Giornata della Terra

La Giornata della Terra è il più grande evento ambientale al mondo dedicato alla protezione del nostro fragile ecosistema. In questa giornata cruciale, miliardi di cittadini in tutti i continenti si fermano a riflettere sull’impatto profondo delle attività umane sulla biosfera terrestre. L’obiettivo principale rimane quello di promuovere una consapevolezza globale e azioni concrete contro i cambiamenti climatici, l’inquinamento diffuso e la drammatica perdita di biodiversità. Questa ricorrenza rappresenta un essenziale momento di bilancio collettivo, dove la ricerca scientifica ci ricorda categoricamente l’assoluta urgenza di invertire la rotta per garantire un futuro prospero, equo e pienamente vivibile a tutte le specie.

Il tema della Giornata della Terra 2026 è “Our Power, Our Planet“. Questo slogan sottolinea come il progresso ambientale non dipenda esclusivamente dalle decisioni delle grandi istituzioni o dei governi, ma derivi dal potere collettivo dei cittadini. L’obiettivo principale è accelerare la transizione globale verso l’energia pulita, con il traguardo di triplicare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030. In Italia, la campagna viene promossa anche con il messaggio “Torniamo a sognare”, un invito a usare l’immaginazione per costruire attivamente un futuro più sostenibile e consapevole.