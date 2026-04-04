L’emozionante viaggio dell’umanità verso la Luna: Artemis II è a metà strada

La navicella spaziale Orion ha ufficialmente superato il traguardo di metà percorso nel suo incredibile viaggio verso la Luna, segnando un momento storico per l’esplorazione spaziale moderna. A pochi giorni dal lancio, avvenuto il 2 aprile alle 00:35 ora italiana dal Kennedy Space Center in Florida a bordo del razzo Space Launch System (SLS), l’equipaggio della missione Artemis II sta vivendo emozioni che resteranno impresse nella storia. Per la prima volta dal lontano 1972, anno in cui si concluse l’era del programma Apollo, degli esseri umani stanno solcando lo Spazio profondo, allontanandosi gradualmente dalla nostra orbita protettiva per spingersi dove nessuno era più arrivato da oltre 50 anni. I 4 coraggiosi astronauti a bordo, gli statunitensi Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen, stanno monitorando la rotta e documentando l’impresa, condividendo con il mondo intero la meraviglia di questo epico volo che ci riporterà finalmente a “sfiorare” la superficie del nostro satellite naturale.

Gli ultimi aggiornamenti: emozioni e preparativi a bordo

Il viaggio procede in modo eccellente e la vista è a dir poco spettacolare. “Abbiamo avuto tutti un’espressione collettiva di gioia. Possiamo vedere la Luna dal portello di attracco in questo momento. È uno spettacolo bellissimo“, ha dichiarato l’astronauta della NASA Christina Koch durante una delle comunicazioni. Dopo la fondamentale accensione dei motori nel 2° giorno di volo, che ha dato a Orion la spinta definitiva per uscire dall’orbita terrestre, l’equipaggio ha potuto persino annullare la prima correzione di traiettoria prevista, segno che la navicella è perfettamente in rotta verso il bersaglio. In questi giorni, gli astronauti si tengono in allenamento, ripassano le procedure di emergenza medica e testano le comunicazioni nello Spazio profondo, preparando la cabina per le fasi critiche di osservazione lunare. Dopo aver riposato e iniziato ufficialmente il 4° giorno di volo (Flight Day 4), si preparano all’ingresso nella sfera di influenza gravitazionale lunare, previsto per le prime ore di domenica.

Cos’è la Missione Artemis e quali sono gli obiettivi

Artemis II non è solo un suggestivo ritorno al passato, ma il vero trampolino di lancio per il futuro dell’esplorazione. Come erede tecnologico del programma Apollo, il programma Artemis mira a stabilire una presenza umana sostenibile e duratura sulla Luna e attorno ad essa (con la futura stazione orbitante Gateway), fungendo da banco di prova essenziale per il passo successivo: inviare i primi esseri umani su Marte. Questa specifica missione, della durata complessiva di circa 10 giorni, è il primissimo test con equipaggio della capsula Orion e del potente vettore SLS. L’obiettivo principale è collaudare i sistemi di supporto vitale, le infrastrutture di comunicazione e le capacità di manovra manuale della capsula. I quattro astronauti stanno validando le tecnologie che proteggeranno i futuri esploratori, assicurando che l’hardware sia in grado di sostenere i lunghi viaggi nel cosmo.

I prossimi step: il flyby e il ritorno a casa

Il momento culminante della missione arriverà all’inizio della prossima settimana. Sfruttando la gravità come guida in una traiettoria accuratamente calcolata che disegna un “8” nello Spazio, Orion si fionderà attorno al lato nascosto della Luna, passando a circa 6.400 k dalla superficie. In quel momento, l’equipaggio si troverà più lontano dalla Terra di qualsiasi altra missione umana precedente, superando l’iconico record stabilito dall’Apollo 13 e godendo di una prospettiva rarissima: la visione di entrambi i poli lunari in un unico colpo d’occhio.

Il viaggio si concluderà con il rientro sulla Terra, quando la navicella fenderà l’atmosfera a velocità estreme per poi ammarare dolcemente nell’Oceano Pacifico. Se Artemis II completerà tutti i suoi obiettivi, spianerà definitivamente la strada ad Artemis III, e poi ad Artemis IV, che avrà il compito storico di riportare concretamente i piedi dell’umanità sulla polvere lunare.