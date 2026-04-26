L’enigma del riposo: dormire troppo danneggia il cervello quanto dormire poco

Proteggere la salute del nostro cervello è una sfida che inizia molto prima della vecchiaia, spesso attraverso piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane che tendiamo a sottovalutare. Una vasta ricerca condotta dalla York University in Canada ha analizzato i dati di oltre 4 milioni di persone per identificare i fattori modificabili che influenzano il rischio di demenza. Lo studio ha messo in luce una connessione profonda tra la durata del riposo notturno, il tempo trascorso seduti e l’attività fisica settimanale, suggerendo che esiste una finestra temporale specifica per il sonno ideale. Dormire tra le 7 e le 8 ore ogni notte sembra essere il punto di equilibrio perfetto per minimizzare le probabilità di sviluppare malattie neurodegenerative negli anni a venire.

La finestra magica del riposo

I ricercatori hanno esaminato 69 studi precedenti, incrociando i dati per trovare il cosiddetto “punto di equilibrio” del riposo. I risultati pubblicati sulla rivista PLOS One mostrano che la precisione è fondamentale quando si parla di ore di sonno. Chi riposa meno di 7 ore a notte affronta un aumento del rischio di demenza pari al 18%. Tuttavia, dormire troppo può essere persino più controproducente: superare le 8 ore di sonno è associato a un incremento del rischio del 28%. Questi dati confermano che il riposo eccessivo può essere dannoso quanto la privazione del sonno. Gli esperti avvertono però che la relazione può essere complessa. In alcuni casi, la tendenza a dormire troppo non è la causa della malattia, bensì un segnale precoce che l’Alzheimer ha già iniziato a manifestarsi nel cervello, influenzando i cicli biologici dell’individuo.

L’impatto di sport e vita sedentaria

Oltre al sonno, l’analisi statistica ha individuato altri 2 pilastri fondamentali per la prevenzione: il movimento e il tempo trascorso sulla sedia. Lo studio indica che uno stile di vita sedentario, caratterizzato da più di 8 ore al giorno trascorse seduti, aumenta significativamente le probabilità di declino cognitivo. Parallelamente, la mancanza di attività fisica – definita come meno di 150 minuti di esercizio a settimana – rappresenta un ulteriore fattore di pericolo. La ricerca è particolarmente rilevante per la sua ampiezza e per aver incluso partecipanti a partire dai 35 anni. Ciò suggerisce che le basi per una vecchiaia sana si gettano già in età adulta, modificando abitudini che sono, almeno in parte, sotto il nostro controllo diretto. Gli scienziati stimano infatti che circa la metà dei casi di demenza a livello globale potrebbe essere evitata intervenendo proprio su questi fattori legati allo stile di vita.

Una protezione attiva per i neuroni

Perché queste abitudini sono così efficaci? Secondo il team di ricerca, l’esercizio regolare, il movimento frequente e un sonno adeguato lavorano in sinergia per mantenere un flusso sanguigno attivo nel cervello. Questo processo è fondamentale per eliminare gli scarti metabolici dei neuroni e proteggere la salute vascolare, che è strettamente legata a quella cerebrale. In un mondo dove il numero di casi di demenza è destinato a crescere e dove ancora non esiste una cura definitiva, puntare sulla prevenzione è la strategia più efficace. Adottare un profilo di comportamento sano promuove effetti antinfiammatori e neurotrofici che supportano l’architettura del cervello, ritardando l’insorgenza di patologie che colpiscono milioni di persone ogni anno.