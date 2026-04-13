L’enigma di Halibee: nuovi fossili svelano la vita dei primi Homo sapiens in Etiopia

Nel cuore della Rift Valley etiope, precisamente nel sito di Halibee all’interno della Formazione Dawaitoli, un team internazionale di ricercatori ha portato alla luce una straordinaria finestra sulla vita dei nostri antenati risalente a circa 100mila anni fa. Lo studio, coordinato da Yonas Beyene e Tim D. White e pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS, descrive il ritrovamento di 3 scheletri parziali di Homo sapiens e oltre 3mila manufatti in pietra. Queste scoperte rappresentano un tassello fondamentale per capire come le prime popolazioni umane moderne occupassero il territorio africano durante il Paleolitico medio, sfruttando risorse naturali in contesti ambientali spesso estremi. I dati emersi dall’analisi dei sedimenti e dei resti faunistici rivelano un paesaggio caratterizzato da inondazioni stagionali e una vegetazione rigogliosa capace di offrire rifugio e sostentamento in una regione altrimenti arida e inospitale. L’eccezionale stato di conservazione dei reperti stratigrafici permette oggi di ricostruire con precisione scientifica le dinamiche di sussistenza e i processi naturali che hanno coinvolto questi antichi gruppi umani, offrendo una visione senza precedenti della nostra evoluzione biologica e culturale.

Un’oasi nella savana arida

La ricostruzione ambientale effettuata a Halibee indica che il sito non era un deserto privo di vita, bensì una nicchia ecologica favorevole. Le analisi su oltre 3.300 resti di vertebrati e sui sedimenti suggeriscono che l’area fosse soggetta a esondazioni periodiche che alimentavano la crescita di alberi e arbusti. Questa copertura vegetale forniva ombra e acqua potabile, trasformando la zona in un punto di sosta strategico all’interno della vasta e spesso arida savana dell’Afar. Gli esseri umani dell’epoca dimostravano una spiccata capacità di individuare e sfruttare questi microambienti per garantirsi la sopravvivenza.

Tecnologia e mobilità nel Paleolitico medio

I 3.365 strumenti litici recuperati durante gli scavi mostrano una gestione avanzata delle risorse geologiche. Gli abitanti di Halibee utilizzavano diverse varietà di rocce vulcaniche per produrre i loro utensili, segno di una profonda conoscenza del territorio e di una notevole mobilità. Molti di questi manufatti venivano realizzati e abbandonati direttamente nelle pianure alluvionali durante occupazioni temporanee. La varietà delle materie prime impiegate conferma che le popolazioni di Homo sapiens si spostavano su ampie aree per approvvigionarsi dei materiali migliori, adottando strategie di sussistenza flessibili e ben organizzate.

Il destino dei 3 individui fossili

Uno degli aspetti più interessanti della ricerca riguarda l’analisi dei 3 scheletri parziali, che raccontano storie diverse sulla fine di questi individui. Il primo reperto appartiene a una persona sepolta rapidamente dopo il decesso, un evento che ne ha permesso l’ottima conservazione al riparo dagli agenti esterni. Il secondo individuo mostra invece segni evidenti di morsi e danni riconducibili all’attività di carnivori, suggerendo che il corpo sia rimasto esposto alla fauna selvatica. Il terzo fossile presenta tracce di esposizione a temperature elevate. Quest’ultimo dettaglio apre nuovi interrogativi per gli studiosi, poiché il calore potrebbe derivare da incendi naturali o, potenzialmente, da pratiche umane ancora oggetto di indagine.