L’eredità del calore: lo stress climatico accelera l’evoluzione per più generazioni

Il riscaldamento globale rappresenta una sfida evolutiva senza precedenti, agendo come una forza selettiva capace di riscrivere i ritmi della biologia moderna attraverso meccanismi di trasmissione ancora in parte inesplorati. Uno studio recente condotto dall’Università di Liverpool e pubblicato sulla rivista Molecular Biology and Evolution ha evidenziato come gli shock termici improvvisi influenzino lo sviluppo degli esemplari colpiti ed estendano i propri effetti sulla prole per diverse generazioni successive. La ricerca, coordinata dal biologo Ewan Harney, suggerisce che lo stress ambientale estremo possa fungere da acceleratore per i processi evolutivi, permettendo alle specie di tentare un adattamento rapido a condizioni climatiche sempre più aride e calde. Analizzando il comportamento genetico di popolazioni geograficamente distanti, gli studiosi hanno osservato una memoria biologica dello stress che persiste nel tempo, indicando che la risposta al cambiamento climatico è un fenomeno profondamente radicato nella regolazione dei geni e nella loro trasmissione ereditaria, aprendo nuovi scenari per la comprensione della resilienza naturale nel prossimo futuro.

L’esperimento tra Spagna e Finlandia

Per comprendere come lo stress termico si rifletta sulla discendenza, il team di ricerca ha condotto esperimenti di laboratorio su popolazioni di Drosophila, il comune moscerino della frutta. Sono stati scelti esemplari provenienti da due contesti climatici opposti: la Spagna, caratterizzata da un ambiente arido, e la Finlandia, rappresentativa di climi freddi. L’obiettivo era valutare l’impatto di ondate di calore improvvise sull’espressione genica e su parametri vitali come la sopravvivenza e i tempi di sviluppo.

I risultati hanno mostrato differenze significative tra le 2 popolazioni. Sebbene lo shock termico abbia indotto cambiamenti profondi in entrambi i gruppi, i moscerini originari dei climi freddi hanno mostrato una regolazione genica meno efficiente. Al contrario, la popolazione adattata ad ambienti aridi ha manifestato una capacità di reazione superiore, evidenziando risposte fisiologiche che sembrano preparare la prole a sopravvivere in condizioni di calore estremo.

Adattamenti che durano nel tempo

L’aspetto più sorprendente della ricerca riguarda la persistenza di questi cambiamenti. Nella prima generazione successiva allo shock, si è osservata inizialmente una riduzione della sopravvivenza e un rallentamento dello sviluppo. Tuttavia, nelle generazioni seguenti della popolazione spagnola, i discendenti hanno iniziato a svilupparsi più velocemente rispetto ai gruppi di controllo. Questa risposta vantaggiosa non è stata un evento isolato: gli effetti sull’espressione genica sono rimasti evidenti fino alla terza generazione, segnale di una trasmissione ereditaria che raggiunge i pronipoti.

L’identificazione di specifiche varianti genetiche associate a questi cambiamenti offre nuovi strumenti per la conservazione della biodiversità. Secondo Ewan Harney, comprendere perché alcune popolazioni rispondano meglio di altre a livello transgenerazionale è fondamentale per individuare quali specie siano maggiormente a rischio con il progredire del cambiamento climatico. Lo stress ambientale, dunque, agisce sia selezionando gli individui più forti, sia facilitando attivamente la velocità con cui l’evoluzione risponde alle emergenze del pianeta.