L’eroe a 4 zampe del Ponte Morandi va in pensione

Si chiude con un ultimo turno carico di emozione la carriera operativa di Lamù, pastore australiano del nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco del Friuli-Venezia Giulia. Il cane da ricerca 11enne ha chiuso il servizio il 12 aprile, proprio nel giorno del suo compleanno, dopo 8 anni di attività al fianco del suo conduttore, il caposquadra Andrea Leban del comando di Gorizia. Nel corso della sua carriera, Lamù ha preso parte a oltre 100 interventi, distinguendosi in alcune delle emergenze più complesse degli ultimi anni. Tra queste, le operazioni di soccorso dopo il crollo del ponte Morandi a Genova e le missioni internazionali con il team Usar Italia in occasione del terremoto in Turchia. Un percorso che lo consacra come uno dei cani da ricerca più esperti del Corpo. Per Lamù si apre ora una nuova fase: quella del meritato riposo, che vivrà senza interrompere il profondo legame costruito negli anni con il suo conduttore.